夜晚燈光、電腦和手機，都是發胖的元兇！打造最佳睡眠狀態的4個技巧

瘦身除了控制飲食，運動、睡眠和壓力管理也很重要，尤其是要有優質的夜間睡眠，好讓荷爾蒙和代謝過程正常運作，因為夜晚燈光、電腦和手機，都是發胖的元兇，若是睡得好，以及適時釋放壓力，能使體內飢餓素和瘦體素恢復正常，讓食欲不失控，以下就來分享幫助你打造最佳睡眠狀態的技巧。

關於睡眠，最急迫的要務就是要用和改變飲食同等的努力，將夜間人工燈光和電子刺激降到最少。因為在這些電子產品的刺激下，會刺激嗜糖，使食欲及脂肪儲存增加，導致「熬夜胖」，加上現代生活的繁忙步調，讓你回到依賴碳水化合物的生活，導致「有壓力就想吃糖（甜食），想吃糖就會囤積脂肪」。

你需要有良好睡眠習慣和睡眠環境，努力在每晚同一時間上床睡覺，並且自然而然在日出時不靠鬧鐘醒來，這樣一來就能夠感覺神清氣爽，準備好迎將充滿活力的一天。以下是打造最佳睡眠狀態的4個技巧：

（1）行為：打造睡前儀式

作家兼成功企業家雅莉安娜哈芬登（Arianna Huffington）在其著作《從容的力量》（Thrive） 和《愈睡愈成功》（The SleepRevolution）中提到睡眠的重要性，更記述自己如何重新調整睡眠品質。她分享，睡前要創造一個放鬆的夜晚儀式，讓身心準備好睡覺：關閉所有科技產品、泡個熱水澡、換上特別的睡衣。

還有很重要的一點，睡眠前最好不要吃任何東西，一定要遠離碳水化合物、酒精、咖啡因和香菸。另外，在醫師的支持下，試著丟棄處方助眠藥物，這些東西會讓你無意識地沈睡，還會干擾真正的荷爾蒙修復。