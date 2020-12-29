養顏美容兼瘦身的2款果乾水食譜，熬煮步驟、保存方法一次告訴你！

近來國外流行自製水果水（又稱維他命水或排毒水Detox Water），把五顏六色水果和香草丟進開水裡放置冰箱一晚後飲用，除了無糖、零熱量外，還宣稱兼具減重、排毒功效。中醫醫學博士楊 高木祐子，以中醫觀點出發，提出以食養命的食療概念，分享2款養顏美容兼瘦身的果乾水食譜，不但好喝製作也方便，做成飲料之後所留下的果肉也可以吃！

水果是種充滿各種營養素的天然食物，但受限於季節、產地和無法長久保存的缺點，所以在漢方一直很難拿來應用。為了迎合現代人講求便利的需求，做成果乾保存期可長達1年，還能連皮一起食用，攜帶更是方便，更棒的是，整顆水果都可以毫不浪費地吃掉，不會製造廚餘。

而水果乾除了可直接吃之外，還可以採用和煎藥、煮湯和泡茶同樣的做法，也就是加水一起煮，喝熱騰騰的湯汁，和吃煮回原狀的果肉。這就好像把乾香菇用水煮回原狀，喝它的高湯，也吃香菇本身。水果乾的湯汁有微微的水果香味，總之就是好喝又容易入口，而這就是果乾水。

煮回原狀的果肉富含水分，會恢復原本的大小，吃起來的口感又和新鮮水果不太一樣。不僅適合在肚子餓時拿來當作吃了不會有罪惡感的零食，對於咬不動水果乾的長輩來說也更容易咀嚼。

挑選果乾的方法

購買時，要選擇成分只有原始材料的產品。例如，選購金桔乾時，就買成分只有金桔的，盡量避開砂糖、水飴、人工甜味劑、防腐劑與一些看不太懂的化學成分。含油的產品絕對不能買，不僅讓人擔心油有沒有氧化，即使煮了也煮不出多少湯汁，而且香氣和味道也會變得很油膩。