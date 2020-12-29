養顏美容兼瘦身的2款果乾水食譜，熬煮步驟、保存方法一次告訴你！

溫熱果乾水的保存方法

【以熬煮方式製作時】

若以常溫保存的話，要在當天之內喝完。先放冷再冰進冷藏室可以保存兩到三天，冷凍保存約可保存一週。

【以保溫杯製作時】

請裝在保溫杯中，在果乾水變回常溫之前喝完。

【水果乾的保存方法】

先放進密閉容器，然後保存在乾燥的陰涼處或冰箱裡。水果乾的體積很小，即使放進冰箱也不占空間。

給皮膚粗糙和想要瘦身的人-柳丁果乾水

柳丁的香氣新鮮而清爽，還帶有一點咬到糖漬橙皮時的微苦。這滋味讓人想要慢慢喝，然後再舒服地伸個懶腰。推薦給平時胃不好、精神容易疲勞、皮膚粗糙和想要瘦身的人。

【做法】

把十克的柳丁果乾放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十到十五分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

【功效】

●中醫學功效

增進食慾，整治胃氣（掌管胃部機能的氣）。可用於打嗝、噁心、嘔吐、食慾不振和胸悶。生津止渴，潤肺、止咳、化痰。還可促進母乳分泌。

●營養學功效

除了含有維他命C和礦物質之外，柳丁最大的特色是可強化微血管與改善血流的橙皮苷，以及對抗肥胖和脂肪肝的肌醇（俗稱維他命B8）。另外，其芳香成分含有檸檬油精，對神經疲勞有效。

養顏美容兼瘦身-草莓果乾水

草莓可提升免疫力，同時也是保健美容的王道水果。此外，也可用來對付生活習慣病。

【做法】

把十到十五克的草莓果乾（若是塊狀的話，要切成薄片或剁碎）放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十到十五分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

【功效】

●中醫學功效

草莓具有養血、生成體液和解熱的作用，在心情浮躁、血壓高、腹脹或便祕時可服用。

具有潤肺功效，有助於改善呼吸系統和皮膚粗糙，也可以整健脾胃並止瀉。

●營養學功效

除維他命B1、B2、C、β-胡蘿蔔素與礦物質外，也含多種具抗氧化作用的多酚，能夠改善眼睛疲勞、提升肝功能，預防動脈硬化與皮膚等器官的老化。葉酸含量豐富，可預防貧血，同時也是孕婦的必需營養素。

本文整理自／三采文化《排毒養生果乾水：健康╳排毒╳長壽╳祛寒╳美白╳瘦身，一天500ml一次擁有》楊 高木祐子著

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