中醫師：筆記2款溫熱果乾水食譜，能緩解生理期不適兼改善便祕！

▲熬煮的溫熱果乾水有暖身效果，能幫助緩解生理期不適。（圖／shutterstock）

生理期來難免會有經痛的情況，許多人會煮熱熱的紅豆湯喝，或是使用保暖袋熱敷肚子，甚至還會吃甜巧克力、蛋糕來讓心情變好，但往往撐不久，常常讓女性感到困擾。其實，月經期間喝對茶飲，也有助改善不舒服的情況，長住在香港的日本中醫醫學博士楊 高木祐子，分享2款療癒果乾水食譜，能緩解生理期不適兼改善便祕！

水果乾除了可直接吃之外，還可以採用和煎藥、煮湯和泡茶同樣的做法，也就是加水一起煮，喝熱騰騰的湯汁，和吃煮回原狀的果肉。這就好像把乾香菇用水煮回原狀，喝它的高湯，也吃香菇本身。水果乾的湯汁有微微的水果香味，總之就是好喝又容易入口，而這就是果乾水。

水果乾的好處

1.溫暖身體（有助改善體寒）

水果乾和新鮮水果相反，具有促進血液循環、溫暖身體的效果。換句話說，水果乾比新鮮水果更適合寒性體質的人。

2.整顆都可以吃（一物全體）

平時我們會把果皮剝下來丟棄，但水果乾是一種把整顆水果加以乾燥的食品，所以可以連皮一起吃。果皮的營養價值很高，尤其食物纖維更是豐富。水果乾的食物纖維可分為水溶性和非水溶性兩種，儘管功效不同，但兩種纖維的含量都很均衡。

3.有助於健康長壽（抗老化、預防生活習慣病）

五顏六色的水果乾色素含有多酚等各種抗氧化物質，可以抑制體內的活性氧，所以能夠減緩老化，預防動脈硬化等生活習慣病。就如同果皮含有食物纖維一樣，水果的抗氧化物質也包含在果皮中。

4.易於保存，營養價值高

把難以保鮮的食材加以乾燥，可以讓食材更容易保存。此外，由於營養成分濃縮了，因此營養價值會變高，這是水果乾的一大特色。水果乾本來就是為了保存而誕生的，所以可以攜帶到任何地方，隨時隨地都可以吃。基於以上各種優點，水果乾用來作為中藥材能夠發揮更大的威力。

番茄果乾水

番茄果乾對改善體寒有效，同時讓人向生理期前後的不適、感冒和肚子四周的脂肪說再見。

【做法】

把四顆小番茄果乾（約二十五克）各切成兩半或四塊，放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十五到二十分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

【功效】

●中醫學功效

吃新鮮番茄可以冷卻多餘的體熱並滋潤身體，由於可以健胃，所以對食慾不振也有效果。當番茄變成水果乾時，暖身、補血和促進血液循環的效果會更好，所以可對月經前後的不適症狀與體寒發揮效用。

●營養學功效

含有具備美白效果又可以預防感冒的維他命C，以及抑制老化的維他命E、幫助鹽分排出的鉀、鎂、整頓腸道環境的食物纖維、具有抗氧化作用的茄紅素和

β-胡蘿蔔素，營養均衡。

黑葡萄果乾水

黑葡萄能改善便祕、貧血、視力和水腫。預防骨質疏鬆症和蛀牙，還可有效提高免疫力。

【做法】

把三十粒黑葡萄果乾（約十五克）各劃上刀痕，放進鍋裡，注入七百毫升的水下去煮。水滾後轉小火，煮個十到十五分鐘。※使用保溫杯製作時，水量為五百毫升。

【功效】

●中醫學功效

補充能量，補血，補肝腎，強健肌肉與骨骼。生成體液成分，抑制口渴和熱潮紅。促進尿液排出，緩和水腫。改善因血液或滋潤不足而引發的皮膚問題。

●營養學功效

葡萄糖與果糖構成熱量來源，鉀具有利尿作用，鈣和鎂形成骨骼。含有可以預防貧血的鐵質、維他命，以及抗氧化、預防老化的數種多酚。

本文整理自／三采文化《排毒養生果乾水：健康╳排毒╳長壽╳祛寒╳美白╳瘦身，一天500ml一次擁有》楊 高木祐子著

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