趙薇的私人教練不藏私，分享「5個核心肌群鍛鍊」在家練出馬甲線！

瘦身，是所有女生一輩子的功課，不要再依賴什麼代餐、節食減肥，真正該做的是動起來，有規律健身搭配健康飲食，無論是身材平平，或是太胖，只要肯付出時間、努力和汗水，總會得到好的成果。趙薇、劉濤等大明星的私人教練李霄雪，傳授5個鍛鍊核心肌群的動作，只能說想要鍛鍊小蠻腰，絕對不是狂做仰臥起坐而已，趕緊練起來！

1.移動跪姿伏地挺身

→ 首先我們進行向左移動的跪姿伏地挺身。

→ 趴在墊子上，膝蓋跪於地面，雙手支撐地面，手指張開，讓全手掌完全撐住地面，兩邊小腿交叉，左手向左移一個肩寬的位置，右手不動，兩手的距離保持與肩同寬，手指保持張開。

→ 吐氣向下，手臂彎曲，上臂和身體呈45°的夾角，身體緩緩向下，在向下的過程中，注意不要聳肩，保持挺胸收腹、沉肩。當胸部微微碰到地面後再慢慢撐起。

TIPS

做跪姿伏地挺身的時候，雙手要放在胸部兩側，這樣才能保持兩邊肘關節低於肩關節的，這裡是胸部發力最好的位置，也不會對我們的肩關節造成損傷。

TIPS

如果一開始不知道手放的位置是否正確，建議先把身體貼在墊子上，然後再將雙手撐在胸兩側的位置，並將手指張開，再把身體往上撐，把腹部和臀部收緊，挺胸沉肩。

→ 左側跪姿伏地挺身完成之後，我們開始進行向右移動的跪姿伏地挺身，將左手回到原來的起始位置，然後將右手向右移動一個肩寬的位置，兩手的距離依舊與肩同寬，手指張開，兩手掌完全撐地，移動過程中注意腹部和臀部收緊，挺胸沉肩。雙肘彎曲，上半身向地面貼近，開始做跪姿伏地挺身。

→ 這樣一個完整的移動伏地挺身才算完成，動作熟悉後可以做連貫著做。

TIPS

將身體撐起之後，兩邊肘關節不要太用力鎖死，會傷害關節， 保持肘關節微微彎曲，維持肌肉張力。

2.俯撐交替提膝

→ 雙手撐地，將身體俯撐在墊子上，兩手距離與肩同寬，手指完全張開，撐住地面，身體保持收腹收臀，不可塌腰或者弓背。

→ 這個時候將右膝往上提向左手肘的方向，提膝到自己的極限後即可收回，換左膝，提往右手肘的方向，同樣提至自己的極限即可收回，依次交替進行。

→ 要特別注意，每次提膝的時候都要吐氣，呼吸是保持短而急促的。

TIPS

過程中要保持腹部收緊，不可塌腰或者弓背。