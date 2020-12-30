每天3分鐘背肌訓練動作，讓腰更瘦、胸型更美、激發燃脂力！

OL上班時總是長期呈現緊張的狀態，不只身體循環變差，代謝力也隨之下降，就連背部肌肉都變得硬邦邦，導致有駝背的情況，這會讓體態看起來胸部小、肚腩凸。

許多人一提到「想變瘦」或「好想練出腰線」時，經常把鍛鍊的重點專注在腹部上，但其實鍛鍊背部才是讓我們看起來腰更瘦、胸型更美的關鍵。日本瑜珈老師aya專為厚背、寬肩打造訓練計畫，每天3分鐘，只要2動作，背部贅肉就會瘦！

aya提到，大部分沒有在使用背部的人，肩膀容易向內翻、呈現像貓拱起上背一樣的駝背姿態，也就是所謂的「圓肩」。其中也有許多人無法流暢地進行手臂動作，原因就在於背部，也就是肩胛骨周圍的肌肉太過於僵硬的關係。

因此aya設計出一套「雖然簡單，但是確實有效！」的訓練體操，藉由刺激、鍛鍊背部，可以學會如何正確使用肌肉，並且改善駝背的狀況。只要姿勢端正了，肋骨也會回到正確的位置，找回緊實又俐落的動人腰線。過去下垂衰弱的內臟器官，此時運作起來也會變得順暢有效率，身體由裡到外都更加健康。

改善駝背不難，除了有意識的讓自己維持良好姿勢，更重要的是將背部的肌肉練出來，讓肌肉撐起背部線條，就能擁有挺拔的優美身形。而為什麼鍛練背肌就能改變身體曲線呢？原來背部存在著許多「棕色脂肪細胞」，它們能夠使脂肪燃燒更加容易，所以鍛練好背肌，就能大大提升全身性的燃脂能力，加速新陳代謝，達到優異的減重效果。