孕期該如何運動？中醫師：運動種類、強度、時間都要注意

懷孕了，運動會不會動到胎氣？

我在孕前就有運動習慣，所以，在懷孕3 個月胎象穩定後，就開始一周兩次的「孕動」之旅。內容很廣泛，涵蓋伸展（瑜伽）、有氧運動（飛輪、滑步）、肌力訓練（器材重訓）；在懷孕後期，也加入凱格爾運動來訓練骨盆底肌，並持續做到生產前。

有賴於調養及運動，我兩胎的產程都很順利，不但迅速，陰部幾乎沒有裂傷，產後恢復效果也非常滿意。

♥ 中醫看孕期運動

中醫對於孕媽咪孕期運動，是保持樂見其成的態度，徐之才《逐月養胎法》中提到：「妊娠六月⋯⋯身欲微勞，無得靜處，出遊於野，數觀走犬、及視走馬。」、「妊娠七月⋯⋯勞身搖肢，無使定止，動作屈伸，以運血氣。」

其中就指導懷孕女性，在胎象穩定後，可以多伸展肢體、到處行走、適度運動，如此則有益氣血通暢，可常保媽媽和胎兒的健康。

♥孕媽咪運動好處多

．孕期運動可以降低妊娠糖尿病、子癲前症的發生率。

． 維持好心情：運動可以調運肝氣，肝氣順了，心情就好了！

．強化背部、臀部肌肉：穩定骨架，減少背痛、腰痠現象。

．鍛鍊腿部肌肉：可減少水腫及靜脈曲張發生。

．生產需要腹部、腰部、腿部肌肉的協同出力，肌肉強化後可以使產程更加順利。

．凱格爾運動可使骨盆底肌有彈性，避免生產時陰部過度撕裂傷，也能防止產後漏尿的發生。

．增加腸胃蠕動：減少腹脹、便祕症狀。

♥運動種類、強度、時間要注意

懷孕期間，孕媽咪的身體會產生許多變化，包括：

．腹部胎兒逐漸變大，使腹部肌肉分離、核心肌群無力。

．脊椎及下半身關節負重增加。

．寶寶在子宮漸漸長大後，會將橫膈膜上頂，使肺活量下降。

．體內鬆弛素分泌增加，韌帶、肌腱變得較有彈性，造成身體的穩定度、平衡感下降。

所以，孕前能做的運動，孕後不一定能夠達到相同的強度，媽媽們需要適度衡量自己身體負荷能力，選擇適合的運動種類、強度及時間長短。