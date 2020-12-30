討喜又開運！迎接牛年2021新春限量紅色美妝盤點

因應新年到來，各大品牌陸續推出精心設計的紅色包裝美妝，搭配紅色與金色元素，每一款都好美，討喜又貴氣，以下就為大家整理2021第一波值得入手的「牛年限量彩妝」！

倩碧 限量花漾小牛阿MO打亮盤

繼去年造成瘋搶的小金鼠吱吱打亮盤，倩碧在2021又推出超可愛的「花漾小牛阿MO打亮盤」，整體設計藏有巧思，是一隻小金牛浮雕躲在小花叢中探出頭來，讓人愛不釋手！搭配最夯的香檳金，粉質細緻透亮，輕刷在臉上完全不顯毛孔，淡淡珠光亮片散發閃耀金光，超適合新年開運點綴，同時增添好氣色，即將於1/5全台櫃點好運上市。

雪花秀 潤燥養膚精華 2021 LOVE限定版

雪花秀的潤燥養膚精華每一年都會推出限量包裝，這次的設計靈感來自逐漸消失的韓國傳統拼布文化（Jogakbo），在古時候的韓國婦女會將用剩的邊角布料收集起來，以拼布的方式做成被子等生活用品，在拼布的過程中，將愛與祝福編織進布中，希望帶給使用者好運、幸福和健康，因此外盒就利用幾何形狀詮釋一個拼接的心形，有著祝福的含義。

品牌在2021也推出全球限量音樂禮盒，更將此次潤燥養膚精華2021 LOVE限定版祝福的概念與音樂盒結合，透過音樂傳遞更多的愛與快樂氛圍，期許大家一同攜手迎向更美好的2021年，全台限量27組，只在限定櫃點販售。此外，2021/2/5～2021/2/21至全台雪花秀專櫃，消費滿NT$2,021，即可獲得新春刮刮卡一張，試試手氣牛轉好運氣。