營養師曝12款水餃熱量排行！沒想到「這種餡」意外超肥

不管是外食或是在家自己煮，「水餃」都是一道很常見的平民美食，但雖然水餃是水煮的，卻也因為內餡和沾醬的關係，常讓人一口接一口，不知不覺攝取了過多熱量，對此，營養師高敏敏也在臉書分享12款市售水餃的熱量排行，其中又以「韭菜」口味熱量最高，吃下4顆就等於一碗白飯的熱量。

高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文，表示水餃也象徵元寶，接下來的日子絕對少不了它，但她也好奇發問「大家平常都吃多少顆水餃呢」，千萬不要以為水餃是水煮的，熱量就很低，「小小一顆水餃又圓又豐滿，咬著噴汁，忍不住一口接一口，吃湯餃、沾醬料都令人幸福感爆棚，但吃錯餃子，一不小心就踏進肥胖地雷的圈套啊…」。

高敏敏調查了市售12種口味的水餃，依照碳水化合物、蛋白質和脂肪製作了一份熱量排行榜。由熱量第1名到第12名分別為「韭菜、香菇芋泥、韓式辣味、韭菜鮮蝦、韭黃豬肉、咖哩、高麗菜鮮蝦、高麗菜鮮肉、玉米、干貝、鮮蝦和蔬菜」。不過值得注意的是，熱量最高的韭菜有69大卡，幾乎要比熱量最低的蔬菜多上一倍。

高敏敏指出，吃一顆水餃熱量竟然快70大卡，假如吃4顆就等於一碗白飯的熱量，吃10顆直接就是一個便當的熱量，還可能有營養不均的問題，若口味偏重的民眾，再搭配一盤醬油烏醋，鈉含量就會破千毫克。

高敏敏建議民眾，吃水餃時可以混搭有菜、有肉的口味，平均一下食物類別；也可選擇純海鮮的料，因其優於肥絞肉。而至於要吃多少？她表示男生一餐吃10顆以內，女生則是8顆以內為佳，再搭配一碗蔬菜湯，像是紫菜蛋花湯就很不錯，也要記得避免有勾芡的酸辣湯、濃湯等，因為熱量油脂只會更「爆」；她也提醒，盡量不沾醬，因為現在的水餃都相當夠味，或可以自己在家動手包餃子，選擇瘦的後腿肉，混合多汁的蔬菜，像是絲瓜、香菇等，也能創造爆汁的口感，「少了更多油脂、多了纖維，更健康、更均衡」。

貼文一出，網友紛紛留言，「很常吃水餃……」、「我最愛的韭菜…」、「天啊水餃感覺很清淡」、「正在吃20顆韭菜水餃…」、「做人好累，吃什麼都不容易」、「好可怕」。（編輯：郭佩蓉）

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