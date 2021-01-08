《哲仁王后》申惠善好演技終被看見 長年維持49kg的瘦身秘訣也被翻出

改編自網路劇《太子妃升職記》的韓劇《哲仁王后》近日熱播中，劇情講述生活在現代的男人張奉煥，某天因為一個落水意外，無意間穿越到朝鮮時代哲宗王室的中殿娘娘金昭容體內，不同於以往韓國古裝劇走虐心的橋段，《哲仁王后》爆笑的「雙面人格設定」加上許多逗趣的現代梗，引發不少話題，真的超級爆笑，還不追起來！

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《哲仁王后》無厘頭的劇情全程無冷場，讓人看的實在非常過癮，在tvN電視台開播後收視率節節高升，不少人也注意到女主角申惠善充滿戲劇張力的演技，她飾演的是「男魂女身」的中殿娘娘金昭容，從自由的男兒身，變成端莊賢淑的王妃，申惠善不計形象的細膩演出，完美詮釋男兒心、女兒身的情緒轉變，根本是本劇的靈魂角色！

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說起申惠善的演技，她一路從女配角演起，如《藍色大海的傳說》、《秘密森林》，後來到最近的《雖然30但仍17》、《我的黃金光輝人生》、《翻供》飾演女主角而漸漸備受關注，這次破格演出搞笑的靈魂穿越劇，在性別轉換中掌握得恰如其分，讓劇迷又更認識這位有著名品演技之稱的女演員，努力終究會被看見，讓人期待她之後的表現。

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而申惠善除了演技超群有實力，看似嬌小的她其實還是個「八頭身美女」，身高有172公分，體重則只有49公斤，而且常年都維持在一樣的體重，身上毫無半點贅肉，她靠的是斷食瘦身，減肥時會嚴格執行「一日一餐」的飲食原則，每天約有13～15小時是空腹狀態，若是肚子餓只能喝無糖茶或是水，像是許瑋甯、楊丞琳也曾利用輕斷食瘦身，來幫助減少熱量攝取。

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此外，申惠善還有著會發光的柔嫩少女肌膚，因為長期長時間上妝，她特別注重卸妝時按摩，曾在美妝節目裡示範洗臉方式，會使用卸妝按摩霜，用大拇指關節沿著臉部輪廓按壓，將殘妝髒污推擠出來，也提醒卸妝霜要根據妝容的濃淡調整用量，以免有卸不乾淨的疑慮，她會按到有點發紅的程度，鼻翼、眼周、顴骨、眉毛和髮際線等小角落都不馬虎，最後再用卸妝棉擦拭乾淨，並用水再清洗一遍。

申惠善的卸妝步驟：

清潔完，保濕也很重要，申惠善會透過敷面膜保養肌膚，韓星孫藝珍也曾大方分享她的保養步驟是敷面膜，面膜能達到快速又有效的保養效果，很適合在寒冷的冬天幫肌膚做足臉部補水、鎖水，而近日推出不少面膜新品組合，以下一起看看。

童顏有機

有機保養品牌童顏有機將經典產品「隱形面膜」全新升級，布膜敷感更細緻且延展性更高，能完整貼合臉型，成分上則是將原有的純露升級為芬蘭的有機樺樹水，其中富含的氨基酸及礦物質能給肌膚更好的保濕功效，裡頭分別還使用乳香、沒藥兩款有機精油，保養還能同時透過芳香氣味使人放鬆愉悅。

氧顏森活

中西醫結合科權威賴榮年醫師表示：「中國草本向來在保養上具優異效果，各種植物具備其不同的特性，如桃花外用可亮白皮膚。眾人所期盼的抗皺回春，可運用蘭花、芍藥、玉竹等植物配方，其中蘭花其氣清香，亦可溼潤肌膚。若要使皮膚白皙可使用白色草本精華，如珍珠、知母、白芷、白芨等。臉部易長痘痘則可用牡丹、黃芩和繖花醇，適合較容易出油的肌膚。」氧顏森活運用漢方草本配方，並以現代技術萃取自牡丹、桃花和蘭花精華，更搭配胺基酸高效保濕成分，推出限量「花若盛開漢方系列面膜」，能加強肌膚保濕力，延長水潤度。

未來美

未來美「8分鐘補水面膜」可快速做好保濕，縮短面膜保養時間，使肌膚水、嫩、白，讓後續妝感更加服貼不脫妝。2021年品牌與全家便利商店一起推出療癒感十足的創意書本造型夜燈組，組合含有超級面膜補水款5入及三色光源夜燈，共有白光、暖光、暖白光，可隨心情變換。