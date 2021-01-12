38歲孫儷揪粉絲一起養生　吃美食不怕胖就靠168斷食菜單

孫儷不只有好演技，在現實生活中已經有兩個孩子的她，臉蛋和身材狀態仍維持的相當好，讓粉絲都相當羨慕，其實她花了很多心思研究中醫，還被網友暱稱為「孫老師」，是個養生達人無誤。近日，她開始在小紅書上分享自己的養生之道，從保養到瘦身祕訣通通不藏私公開，一起來看看。

相當注重飲食管理的孫儷，曾經分享超狂的減肥食譜，幫助經紀人郭思成功瘦身，而她自己則會隨著節氣來調整飲食，例如夏天可以多吃綠豆；五月立夏早晚吃粥；入秋要潤燥健脾，可以多吃銀耳、山藥、蓮子、百合等白色食物等等，平時三餐則會以清淡為主，每個月還會選初一、十五這2天吃素，已經有二十幾年都相當自律。

她近日在小紅書上分享素食日伙食，早餐會吃大米粥加黑芝麻、燉蛋、炒蕃茄、鹹蛋和兩個紅薯；午餐吃素咖哩、烤麩、雞蛋炒青椒和米飯，有時則吃紫米飯配蔬菜蛋花湯；晚餐也是離不開青菜，偶爾還會煲一些湯喝，或是泡茶，推薦陳皮薑汁茶、生薑黑糖紅茶，能暖身還可以去濕氣除水腫。

有關注孫儷的微博就能發現，她真的把養生融入生活，有人還問到，這麼年輕就開始注重養生，是不是為了活到120歲？她回答其實並不是，而是因為以前身體並不好，經常偏頭痛、拉肚子、長痘痘，所以孫儷後來總結了一套適合自己的保養方式，調整日常習慣之後，以前的毛病都迎刃而解了。

而在維持身材上，孫儷除了吃素食清腸胃，管理體重的訣竅還有168斷食，也就是16個小時不進食，在8個小時內進食，期間內只吃清燙的蔬菜、肉類，習慣吃清淡的她表示，加點麻油或橄欖油和海鹽就很美味，而重點是，晚餐孫儷會盡量在五點吃完，當然時間要根據自身情況微調，記得千萬不能餓出低血糖！

她還特別鼓勵大家，若是在飯局吃多了不要焦慮，也不要難過，只要第二天執行輕斷食，每週做2～3次，三、四個月下來，對於排毒、控制體重都很有效果。而在運動方面，孫儷喜歡慢跑、跳繩，也經常做拉伸、皮拉提斯，甚至還會練太極拳，要是在片場有空閒時間，還會甩甩手、拍拍背，讓身體暖起來。

此外，中醫認為，冬季是養腎的季節，而黑色食物可以補腎氣，透過食物調養的方式能夠起到養腎補腎，例如吃黑棗、黑芝麻、黑木耳、黑豆都很有幫助。孫儷分享自己特別喜歡吃黑芝麻，會磨成黑芝麻粉加點鹽巴撒在白飯上，或是用黑芝麻粉加入藕粉熬煮成黑芝麻糊一塊吃，美味又健康。

除了飲食養生，相信大家也已經熟知，孫儷還是個泡腳達人，她提醒剛接觸泡腳的新手，建議用清水泡腳即可，不要急著加入中藥材，像孫儷自己喜歡用海鹽泡，溫度控制在42~43度，大概泡到背有點微微出汗即可，千萬不要泡出大汗，否則身體反而會更加虛弱，因此每個人要根據自身體質不同，改變泡腳時長，才能更好地增強效果。