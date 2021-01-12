▲只要挑對食材，暖胃又暖心的藥膳鍋，飽足感滿分又不怕胖。（圖／Shutterstock）

零失敗不發胖、一週就有感！日本減重名醫認證的「火鍋瘦身餐食譜」

專治糖尿病、肥胖的日本減重名醫工藤孝文醫生，在發現越來越多患者都有體重過重的問題後，便按照自己的飲食原則，與料理研究家浜內千波設計出了營養均衡的美味藥膳鍋，一天只要吃一次，就能提升代謝力、活化身體機能，甚至達到減重效果，而且只要5～10分鐘就能完成，特別適合忙碌的上班族，能夠吃好吃滿又不會有罪惡感，成功幫助許多患者找回健康與自信。

▲蛋白質與蔬菜滿滿的藥膳鍋，適合忙碌的現代人吃好吃滿。（示意圖／Shutterstock）工藤孝文提到，享用熱呼呼的料理，不僅能溫暖腸胃等內臟器官，還可促使血液在全身順暢流動，並活化淋巴液或體液循環。另外也有助排汗與利尿，甚至能進一步達到燃脂與排毒作用。從結果來看，體溫上升有助改善新陳代謝與免疫力，解決手腳冰冷、水腫和便秘問題，對安定情緒也有一定的效果。

若想要一口氣達到上述效果，連湯都可以一飲而盡的藥膳鍋是最佳選擇。而個人藥膳鍋中的食材，其精華會在烹煮的過程慢慢滲入湯裡，因此能攝取到各式各樣的功效。最後，因為是個人鍋，大家可以依照體質或當下身體狀況進行調整。

促進血液循環

想要促進血液循環，並預防血管栓塞或動脈硬化，可以攝取富含不飽和脂肪酸的青魚類，如沙丁魚、鯖魚或鮭魚等。另外，青蔥、大蒜、生薑、綠花椰、香菇則有助改善血瘀問題。

整腸健胃、消除便祕

不規律的飲食習慣、挑食、水分攝取不足皆會引起排便不順。這時除了要多吃能溫暖腸胃的生薑、肉桂、山椒等，也要多攝取膳食纖維豐富的牛蒡、香菇、海藻，或是泡菜等發酵食材。

改善水腫

血液循環不良會使體內水分循環變差，讓水分滯留在細胞之間的縫隙，造成所謂的水腫。這時，建議攝取黃豆或紅豆等能利尿的食材。另外，也很推薦有助排汗的生薑或蔥類。

個人藥膳鍋的5大重點

POINT 1：越是感到疲勞的時候，越要好好地吃鍋！

「吃了就能得到改善」是藥膳的基本概念，然而當一個人很累時，不光是下廚，往往連用餐都覺得很麻煩。此時就輪到「把食材丟進鍋子煮熟就能吃」的鍋物上場了。餐後的收拾工作也絲毫不費力！

POINT 2：藥效會溶入湯裡，請好好品嚐湯頭的滋味。

藥膳鍋當中擁有各種能夠改善身體不適的食材。在烹煮的過程中，食材的鮮味會溶入湯裡。如果是調味過的湯頭可以直接喝湯，清湯鍋則可以將醬料用湯稀釋做沾醬，盡情享受美味。

POINT 3：食材以蛋白質＋蔬菜為主。

透過肉類、海鮮類、黃豆等食材所富含的蛋白質，以及蔬菜的功效來改善各種症狀，是藥膳的基本。鍋物可以大量攝取營養，藥膳效果也更好。除了蔬菜，海藻類也有一定的功效。

POINT 4：活用高湯及食材的風味，打造清爽的口味。

大口享用火鍋湯時必須留意鹽分攝取，過多的鹽分也會造成高血壓或水腫等症狀。然而，只要加入含有大量美味成分的食材就能解決。此外，使用昆布或海帶高湯也是個妙招。

POINT 5：為火鍋畫上句點的主食，要選隔天腸胃不會有負擔的。

火鍋吃到最後想來點主食的時候，請選隔天不會為腸胃帶來負擔的食材，例如好消化的烏龍麵等。也很推薦有整腸作用的五穀雜糧、糯麥、燕麥片等。

★推薦鍋物：豬肉豆芽菜豆瓣鍋

吃到最後，再用火鍋湯來煮麵也非常美味的中式辣味鍋

●材料（1人份）

韭菜⋯100g

豆芽菜⋯150g

豆腐⋯50g

芝麻油⋯1小匙

豆瓣醬⋯1小匙

水⋯300cc

味噌⋯2大匙多一點

豬肉片⋯100g

辣油⋯適量

●作法

1 將韭菜切段，豆芽菜洗淨後瀝乾水分，豆腐則切成方便食用的大小。

2 芝麻油和豆瓣醬先下鍋，用小火均勻拌炒後，再加水煮至沸騰。

3 把味噌溶在2裡，並依序加入豬肉、1的豆腐、豆芽菜、韭菜，最後再撒上辣油就大功告成了。

●豆瓣醬的藥膳功效

活用味道醇厚的發酵醬料讓身體更輕鬆舒暢。

豆瓣醬是以紅辣椒、蠶豆、大豆為基底，再加入麴、鹽等發酵製成的中式醬料，風味濃郁醇厚，在甜味與辣味間取得了絕佳的平衡。其中作為主要材料的蠶豆與黃豆，皆能調整消化系統、利尿、防水腫。而紅辣椒與麴則可促進新陳代謝與血液循環。

★推薦鍋物：爽脆鮮蔬豬肉鍋

能夠吃到爽脆的蔬菜！鹽昆布的鮮味與鹽分是美味的關鍵。

●材料（1人份）

水菜⋯150g

豆芽菜⋯150g

豬肉片⋯100g

鹽昆布⋯25g

A–

蜂蜜⋯1 大匙

水⋯300cc

●作法

1 將水菜切段，豆芽菜洗過後除去水分。

2 將A倒入鍋中煮至沸騰，再把豬肉、 1、鹽昆布下鍋煮熟。

●藥膳效果與美味關鍵

豬肉具有提升精力、恢復體力、滋養強壯的功效，並能為身體帶來滋潤，進而預防皮膚粗糙、喉嚨乾癢、老化現象。水菜與豆芽菜有助排除身體餘熱，對於改善便祕非常有效。而身體在得到滋潤的同時，還能將體內多餘水分排出。

★推薦鍋物：鮮蝦蔬菜什錦鍋

儘管海鮮的部分只放了蝦子，搭配上香菇與蔬菜的鮮甜，依然十分美味！

●材料（1人份）

菇類（杏鮑菇、金針菇） ⋯總共150g

大蔥⋯100g

茼蒿⋯100g

蝦子⋯4隻

A–

醬油⋯2大匙少一點

蜂蜜⋯1 大匙

水⋯300cc

●作法

1 將杏鮑菇縱切成方便食用的大小，金針菇切除根部後，切為適當長度。把大蔥斜切成小段，茼蒿則是切除根部後再切段。

2 蝦子除去沙腸。

3 將A加入鍋中煮沸，再依序放進1的大蔥、菇類、蝦子、茼蒿，待煮熟後即可享用。

●藥膳效果與美味關鍵

蝦子有暖身健體的功效，對於促進血液順暢流動並改善體寒非常有用。茼蒿則具有獨特香氣，可以增強免疫力、促進腸胃蠕動。而大蔥會促進血液循環，讓身體排汗，能夠舒緩感冒初期的症狀。

本文整理自／高寶書版《1週有感！最強個人藥膳鍋》

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