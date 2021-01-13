做瑜珈真的能瘦嗎？減重專家曝「2秘訣」提高做瑜珈的燃脂效率

常看許多女明星分享她們保持優美體態的方式，就是練瑜珈，剛好前陣子分享了睡前燃脂瑜珈法，引起熱烈迴響，不過有網友就提問，瑜珈真的能減肥嗎？答案是可以的！瑜珈對於訓練核心耐力、伸展肌肉線條很有感，還可以沈澱心靈以及釋放壓力，但如果想將瑜珈作為主要的瘦身運動方式，建議要做到兩個原則，能夠幫助你達到更多的燃脂效果喔！

減重醫師邱正宏在《Grand Health 大健康》提到，雖然做瑜珈燃燒的脂肪並不多，但也是運動的一種，只要做真正喜歡的事情，享受做瑜珈的樂趣，每天規律地做，對於減肥瘦身還是有幫助的。瑜珈能夠鍛鍊肌肉，讓線條看起來更緊實和修長，而且有些動作需要持久，藉由這樣舒緩性的耐力型運動，能夠讓全身得到訓練，當肌肉增加，會提升燃脂、代謝效果，打造易瘦體質。

減肥除了運動，飲食控制也很重要，千萬不要運動完又大吃大喝把好不容易燃燒的熱量又補回來，營養師趙函穎曾分享6大幫助運動代謝好食物，包含燕麥、雞蛋、薑黃、無調味堅果、鮭魚、紅洋蔥等。運動後血液會大量流往肌肉，是肌肉吸收熱量、合成肌肉肝醣和脂肪能力最強的時間，她建議運動後半小時到1小時內可以適量補充蛋白質食物，有助於肌肉生成。

此外，運動期間一定要補充水分，能幫助調解體溫、提升運動燃脂力，有些人還會在運動前喝茶，裡頭的兒茶素單寧酸，和少量的咖啡因，可抗氧化、增加代謝，黑咖啡中的綠原酸也有類似的效果，運動前適量飲用的確有助於提升代謝。美國臨床營養學期刊的研究也指出，運動前30分鐘先喝茶，燃脂代謝率可以增加17%。

有了規律運動、好的飲食習慣之後，邱正宏還分享2個提高瑜珈燃脂效率的方法：他建議空腹做瑜珈燃燒脂肪的效率會更好，因為空腹運動，身體會傾向先消耗脂肪；接著做完瑜珈後，可以利用血流往肌肉移動的時間，在兩個小時之內吃掉正餐（午餐或晚餐），這樣就可以利用熱量往肌肉移動的效果還沒消失之前，讓肌肉多消耗一些熱量來避免脂肪的堆積。