天生肉也能瘦！陳妍希、郭書瑤、劉品言靠「激瘦菜單」變身勻稱身材

聖誕節接著跨年，接著又要迎來尾牙、春節，吃貨實在不想錯過每個約，一個不小心吃太多，身體都長了好多肉，但沒關係，冬天是適合瘦身的季節，只要有決心都不是問題，來看看以下超有意志力的三位女星，到底是用什麼方法成功讓身材小一號？不僅嬰兒肥臉蛋大消風，連難瘦的下半身也變很勻稱呢！

陳妍希

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雖然陳妍希升格為媽媽後，鮮少出現在螢光幕前，但婚姻狀態和身材卻總是成為焦點，其實她為了維持身形，可說是費盡了苦心，飲食方面，她養成清淡飲食，曾在綜藝節目中透露，料理不加鹽、不加味精、不加醬油，僅接受辣椒調味，近日還執行低碳飲食，也戒掉了咖啡，改喝防彈抹茶，並且養成多喝水的習慣。

最值得鼓勵的是，明明不愛運動卻還是逼自己規律健身，日前還曾po出倒立照，可見小腹平坦，手臂肌肉結實，她一周會固定安排三次健身、每次1～2小時，經常慢跑、游泳、打羽毛球打到抽筋，或是跳Zumba、做瑜珈和皮拉提斯，如此努力因而成就了勻稱身材，堵住了酸民嘴，她說，「不是想要證明什麼，只想要往一個好的方向前進」。

郭書瑤

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藝人郭書瑤近幾年的戲劇表現相當亮眼，但其實她剛出道時，曾因為腿部肌肉比較健壯，又是容易水腫的體質，飽受酸民批評，後來努力健身成功雪恥了一番，變身勻稱的好身材，她說拍戲期間要持續運動，真的需要強大的毅力，「但想創造出更好的自己，必須撐下去」！

滑開瑤瑤的社群網站，不難發現她即使忙碌，仍不忘抽空到健身房運動和練舞維持體態，每週運動5天，每次鍛鍊不同部位，每次至少一個小時，經常做的運動有跳舞、空中瑜伽、TRX懸吊訓練和重訓。

她還會把運動融入日常生活中，例如邊走路邊扭動手臂、看電視和吹頭髮時也不忘深蹲扭屁股、每天睡前抬腿15～30分鐘，洗澡後還會在雙腿塗上精油，用手指關節從腳踝關節處提拉至大腿腿根，幫助消除腿部水腫。

劉品言

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曾經胖到61公斤的言言，花了很多時間去調飲食、健康減肥，成功甩掉了圓潤體態，她三餐正常吃，但吃得清淡，曾公開早餐有無糖的紅豆薏仁，搭配水煮蛋和拳頭大小份量的水果（奇異果、蘋果、櫻桃），有糖份的水果只會在早上吃，若還有點餓，就吃青菜增加飽足感。

中午就以蛋白質為主，再搭配一個拳頭的澱粉量，晚餐則會進食地瓜、肉類、海鮮類，通常是選熱量和油脂較低的白肉，她特別提醒：「減肥千萬不能不碰澱粉！」陳嘉樺Ella日前提到瘦身方式也說，減肥時攝取適量的澱粉質，反而精神更好，也更有力氣。

運動方面，言言也是很認真，她通常吃完早餐就會去運動，最認真的時候一週會健身6天，現在則養成每週至少運動3天，每次30分鐘以上的運動習慣，有氧跟無氧並行，笑說「我的每一寸肌肉都是我的汗與髒話換來的！」