「擋泥板女神」50歲蘇慧倫的凍齡保養重點　健身飲食菜單一次看

回憶起90年的校園愛情時代，那時候男孩們總會在機車後方擋泥板印上偶像的照片，而蘇慧倫絕對是那萬中選一的女神代表！今年剛過50歲生日的蘇慧倫，雖然已經步入熟齡，但那凍齡模樣卻讓人看不出年紀！那些年讓少男少女都瘋狂的不老玉女，照片放再大也零破綻，原來抗老密技這麼簡單！

裸肌主義是基本

招牌的中長髮和精緻的深邃五官，妳絕對猜不到蘇慧倫已經是步入五十歲熟齡的媽媽了！而說到蘇慧倫的凍齡秘訣，那就得從她的妝容開始說起！平時在妝感上總是很清淡的她，私底下也是一位不折不扣的裸肌主義者！除了基本的底妝、一點點唇彩，在她臉上你從來不會看到複雜的色彩！就連工作時也以清裸淡妝呈現，並用水潤唇膏作為妝感主角，才讓她不管素顏、帶妝都宛如大學生一般～

澱粉控必學瘦身密技！

不過仔細觀察，日常喜愛在社群與粉絲分享美食生活的她，竟然也是一位澱粉控！麵食、麵包、甜點一項不曾少，但卻依舊能維持窈窕身材到底怎麼辦到的呢？其實啊，蘇慧倫雖然愛吃甜食、澱粉，但她對於份量的拿捏很謹慎，甚至一定會額外搭配蔬菜、蛋白質等均衡營養！最重要的是，若是敵不過口腹之慾，她更會自己DIY甜品取代外食，一方面可以控制糖分、分量的攝取，二來吃起來也較為安心且健康呢 ~

餐餐一杯神仙水！

除了一般的肌膚保養，想要讓容貌與身材更逆齡，三餐也別忘了這個小習慣！蘇慧倫自己也在FB上分享，自己時常因為工作忘記喝水，但自從三餐開始喝溫蜂蜜水之後，不只皮膚更細緻、身體、代謝狀況變好，也對增強抵抗力有著些許的效果！若你也是像蘇慧倫一樣愛吃澱粉，但容易胃食道逆流的女孩，這招快快學起來！

保持樂觀赤子心

蘇慧倫雖然當了媽媽，但總是心態樂觀的她，不論對於生活還是工作都以正能量應對！套一句蘇慧倫曾在社群上抒發的元氣小語「今天會更好！」不只是鼓勵自己，也鼓舞著喜愛她的粉絲們！或許正是蘇慧倫的樂觀個性，才讓她當了媽媽、過了熟齡依舊朝氣滿滿、沒有歲月的痕跡。

運動養顏不二法門

另外除了外在與心情上的保養，蘇慧倫更有著規律運動的好習慣，不管工作再忙一定會抽出時間活絡一下身體，不管是輕有氧運動，又或者爬山郊遊，運動也是她養出紅潤氣色的基本功，再者，蘇慧倫也相當重視睡眠品質，對她來說好的睡眠比起任何保養品來的都強而有效！

Source : 蘇慧倫@FB

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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