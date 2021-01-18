再懶也能練出小蠻腰！有感「瘦小腹、練美臀」超簡單4招

即將面對天天吃好睡好的春節，但在享受美食的同時，別忘了起身動一動，消耗多餘的熱量，以下盤點4個日本超夯的懶人瘦小腹動作，不需任何器材也不用到健身房，防疫期間待在家就能做，而且超簡單又很有趣！

1.貓伸懶腰瘦身法

有日本節目曾邀請氣功老師傳授「貓伸懶腰瘦身法」，是藉由瑜珈的「貓式」，進行腹式和胸式呼吸，能刺激內臟的活動，同時伸展到全身的肌肉，幫助放鬆緊繃的肩膀、背部，改善五十肩，還有舒緩骨盆痠痛的功效，更能促進脂肪的燃燒。

只要每天睡前重複像貓一樣伸懶腰的動作10次，實際測試還可以減少腰圍，有日本女星照做了一個月，腰圍從68公分減到58公分，少了10公分，體重也從48.5公斤降為44.6公斤，減了4公斤左右，當然，飲食上不能暴飲暴食，每個人的效果也不同。

貓伸懶腰減肥法步驟

1.先將四肢著地，雙手雙膝蓋碰觸地板，兩腳隔著兩個拳頭的距離，要注意手臂、大腿要與地面垂直。

2.接著一邊吸氣一邊緩緩收緊腹部，盡量往內凹，再想像貓咪驚恐時，把背部拱起來的動作，且視線要朝下，憋氣維持動作9秒鐘。

3.最後慢慢吐氣，邊將雙手往前滑動，邊大聲發出「喵」的聲音，將臀部拱起，胸部往地面貼近，脖子盡量往前住上，就像貓在伸懶腰一樣，同樣維持姿勢9秒鐘。

2.不動零位訓練

日本瑜伽老師石村友見認為，人的身體會在不知不覺間萎縮，因此提出「不動零位訓練」，藉由拉伸來幫身體回復原狀，許多動作能鍛鍊到體幹深部，使血液循環變好，達到瘦腳、縮緊臀部、腰圍小一圈的效果。

仰躺下來，用雙膝夾著抱枕，吸氣3秒種，再花7秒鐘吐氣使腹部有緊縮的感覺，吐完氣的當下同時緊縮肛門，將臀部抬高1公分即可。臀部抬高後吸氣3秒鐘，再花7秒鐘吐氣慢慢躺回原本的姿勢。重複做3次。

3.毛巾骨盆操

日本骨盆操瘦身法原創者福辻銳記，出版過相當多關於調整骨盆的書籍，他指出，會有小腹凸起、臀部外擴等肥胖問題，都來自骨盆歪斜，只要矯正骨盆，讓內臟和肌肉回到正確的位置，就能達到纖腰的效果，過程僅需利用兩條浴巾與一條橡皮筋，一天躺5分鐘即可瘦身。

首先將浴巾綁成圓柱狀，躺在瑜伽墊上，將自製的毛巾枕頭放在背後（肚臍的正下方），身體平躺，雙手伸到頭上，手心向下並且小拇指要互相碰觸；而雙腳與肩同寬，記得腳的大拇指也須緊靠，呈現出內八的姿勢，接著靜靜的躺個5分鐘即可。

4.花谷式交叉步

日本整體醫師花谷貴之研發了花谷式交叉步的瘦身法，他提到，只要改變平時的「走路方式」，每天花個五分鐘走20步就能瘦！方式是在一條直線上，雙腳大步跨出交錯行走，可以改善僵硬疼痛不適，還能鍛鍊肌肉，使小腹變平坦、同時改善便秘、失眠和煩躁感，也能打造纖細腰身、練出蜜桃臀。

交叉步行基本動作：走路時想像雙腳從胸骨往下延伸，且膝蓋要互相摩擦。走法很多，包含手臂平舉、雙手朝後、雙手高舉，想讓效果更明顯，還可以同時扭轉腰部，有助於緊實腰間肥肉；或是頸部上下擺動，能幫助改善頸部僵硬痠痛。