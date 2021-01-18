「經前症候群」怎麼辦？中醫分享調理方法改善水腫變胖、腰痠腹脹

和女人相伴長達40 多個年頭的月經大姨媽，一輩子大約會報到480 個月（次），流血累計可長達3360 天，看到這個數字很驚訝吧？想不到月經和我們的關係是如此密切。

中醫非常重視女人的「經、帶、胎、產」，其中第一名的「經」，也就是指「月經」，月經既是女人的神對手，但也是豬隊友。

女人因為有著生理性別上的優勢，能有女人味、又能生小孩，不管是父權或是母系社會，擁有「子宮」而且會「流血」的女人，才是人類生存得以延續下去的母胎。但是女人也常暗自困擾，每個月的月經到底來不來、我到底有沒有排卵、能不能順利受孕⋯⋯等等，所以女人們對於子宮和月經真可謂是又愛又恨，加上「經前症候群」絕對是女人們的噩夢無誤。

八成以上的女生都有「經前症候群」

大多數的女孩們應該都有過這樣的經驗，每逢月經要來之前的一週，一直到月經第二天為止，各式各樣的經前症候群症狀都有可能上演，從水腫、腰痠、疲倦、冒痘痘、乳房脹痛、腹脹腹痛、易怒、敏感掉淚等，各種症狀會在月經前即興出場，有時有有時無，簡直難以預測。這些統稱經前症候群（Premenstrual syndrome, 簡稱PMS），它真的很惱人。

根據統計，世界上高達80% 的育齡婦女都曾經歷過「經前症候群」的不適，而且還伴隨著年齡和時間而改變症狀，以前有的症狀不代表以後會有，現在沒有的症狀也不代表將來沒有。雖然女人懷孕期或是更年期不會有經前症候群，但孕期和更年期的煩惱和病痛卻也沒少過！

很多人都不把經前症候群當一回事，但這位豬隊友發作時其實會妨礙女生們的生活功能和品質，所以才被醫界正式定名為一種疾病。所以，不能體會這種病痛的男人們，請不要每個月取笑「經前症候群」的女生無理取鬧了，我們是真的身心皆不舒服啊！

西醫說「經前症候群」是荷爾蒙不順所引起的，但是該怎麼醫治呢？

若西醫判斷情況嚴重時，通常會建議患者服用避孕藥來調整。但是很多女生服用避孕藥的結果，常常是副作用遠比正面效果來得多，像是變胖、長痘痘等等，搞得女生不太願意長期服用。那麼中醫又是怎麼看待「經前症候群」呢？中醫認為主要是以下兩個臟腑失調了。

一、「腎虛」

月經前會開始有水腫、腹脹、腰痠、疲倦感，月經來時會虛弱無力、嗜睡，月經血色稀淡。更有許多女生抱怨，月經前後的水腫，體重可以差很多，直接變胖1-3 公斤都有可能。尤其是雙腳、腰圍，腫脹到連穿鞋、穿褲子都變好緊，整個人感到臃腫不舒服。

二、「肝鬱」

月經前會有敏感易怒、胸脹、腹悶、冒痘痘等，月經來時可能出現腹痛、煩躁，血色深且血塊多。平時容易肝氣鬱悶的女生，等月經要來時，肝臟工作又會加重，既要忙下面的月經，又要負責疏通全身氣血，肝的氣血分配不良，就會發生以下症狀。

有沒有女生是腎虛水腫、肝鬱易怒兩者都有？當然有！症狀也有可能是複合式的，腰酸又腹悶，或是冒痘痘又水腫，PMS 這位豬隊友的樣貌根本是千面女郎，一生中可以有480 次演出機會，每次都可以展現不同演技啊！女生們難道要任由這位豬隊友亂搞一輩子嗎？還是妳傻傻地相信老人們說的，生個孩子體質就會轉好？其實中醫對於調理各種與月經有關的問題很有辦法，月經前後水腫不堪、腰痠腹脹的女生，醫女建議妳一定要好好調理，才能改善各種不舒服和水腫變胖的情況！

醫女的食療藥膳

大姨媽順心茶

材料：益母草3g，香附3g，厚朴3g，玫瑰3g，白芍3g，當歸3g，熱水500c.c.

作法：中藥材稍微清洗過，用茶濾袋包好，以熱水500c.c. 沖泡10 分鐘即可飲用。

※一天一服，月經前一週開始喝，直到月經來即停止服用；可消水腫、解腰痠、舒緩心情。

延伸保養：中藥外用泡腳生薑50g、益母草12g、桂枝30g，一起包入濾袋中，放入熱水桶中泡腳15 分鐘。如果喜歡精油香氣，也可添加玫瑰花瓣和天竺葵、伊蘭伊蘭精油，香氛讓我們女生的心情更美好。

醫女的保健穴位

在月經快要來臨、心情起伏之際，如果感覺胸悶、腹脹，可以每天熱水泡腳15 分鐘，不要只泡到腳踝，泡到小腿肚效果更好。泡腳之後再按摩點穴，感覺特別輕鬆。

陰包穴

【取穴】找到大腿骨接近膝蓋的內側，摸到股骨內上髁再往上六指處。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

陰陵泉穴

【取穴】位於膝蓋下方，脛骨內側下緣凹陷處。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

血海穴

【取穴】位於大腿內側，膝蓋內側上方凹陷處再往上三橫指處。

【按揉】手指垂直皮膚按壓，並旋轉打圈按揉。

本文摘自／幸福文化《逆齡食養：讓妳減齡15歲的全中醫調養祕密》作者：杜丞蕓

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