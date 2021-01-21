「譚維維食譜」吃5天激瘦3公斤　網：最良心的女明星減肥餐

減肥吃的少不如吃的好，近日38歲的大陸歌手譚維維，在微博上分享瘦身食譜，還附上結實的6塊腹肌照片，在網路上掀起了一陣「譚維維食譜風潮」。據網友試過之後，有的5天瘦3公斤，有的13天瘦5.5公斤，紛紛表示：「吃你這個食譜越吃越瘦都胖不起來了」、「謝謝姐，減肥有望了」，就連她自己也說，靠這份食譜一個禮拜就瘦了3公斤。

女明星的減肥方法不少，不外乎都需要超強的毅力和勇氣才能達成，不過譚維維的自家瘦身食譜簡直太「豐盛」，一日有三餐，她注重營養均衡，秉持少油少鹽少糖、多吃蛋白質和蔬果，運動後有飢餓感也會吃點心，同時搭配額外的營養保健品，對一般人來說相對好執行，也不是無聊的水煮餐，只不過還是要根據自身體質判斷是否可行喔。

事實上這份食譜在小紅書上流行了許久，最近又再次被翻出，譚維維也很貼心的附上圖文食譜，有簡易版和詳細版，還在微博寫下「聽說有網友用了我的減肥食譜13天瘦了11斤，其實放縱了一段時間的我，最近又重新吃回了我的減肥餐，美味又健康」，還不忘鼓勵大家2021年一起跟著她讓體重減輕。

除了飲食調整，想燃燒脂肪也要靠規律運動，譚維維稱自己「不是在健身房，就是在往健身房的路上」，很難想像原本慢跑5分鐘就上氣不接下氣的她，有如此驚人的毅力，花了多年時間慢慢把運動融入生活之後，不僅身體狀況變好，更練出結實腹肌，連《甄嬛傳》飾演華妃的蔣欣，都忍不住叫她一聲譚哥。

她做的運動非常多元，除了每天都要跑10公里，還會騎腳踏車、練泰拳、皮拉提斯，或是借助啞鈴來完成一些負重深蹲，甚至還去郊外跑馬拉松，即使現在因為疫情無法隨時到健身房，譚維維不忘在家練腹部核心和提臀訓練，難怪她的腰臀曲線特別突出，年近40能有這樣的狀態已經很不簡單呢！

譚維維食譜簡易版

早餐（9:00）：一份水果（2種）、一份蔬菜沙拉（蔬菜不少於6種）、一顆水煮雞蛋、一份全麥麵包、一份五穀雜糧粥+葡萄乾（隔天是一份燕麥牛奶粥＋葡萄乾替換）、吃飽後補充營養品（例如綜合維生素、魚油）

午餐（13:00）：主食儘量選粗糧（像是1根玉米、半個地瓜，若是米飯可以改糙米、小米、黑米或紫米，份量不超過一個拳頭）、一份4-6種蔬菜、一份豆腐或豆類食品（葷食可換一份牛肉）

下午茶

補充一小份堅果（25g）；三餐之間有飢餓感可以喝無糖優酪乳或吃一根香蕉；因為譚維維運動量大，運動後還會補充一份脫脂牛奶和乳清蛋白粉。

晚餐（18:00）：一大份蔬菜、一大份豆腐或者豆類食品（葷食可任選雞肉或海鮮一份），減脂期不吃主食，脫脂牛奶隨時可以補充。

譚維維食譜詳細版

星期一

早餐：全麥麵包一片、牛奶一杯、水煮蛋一個；午餐：拌菜（花椰菜、藕、木耳、蘆筍、胡蘿蔔、蘑菇、生菜）、蒸玉米、蕃薯、蘋果和香蕉；晚餐：營養蛋白粉一杯、蔬菜餅、優酪乳

星期二

早餐：蛋白粉、水煮蛋、全麥麵包；午餐：煎豆腐、雜糧飯、蔬菜蒸雞蛋、聖女番茄、小黃瓜、胡蘿蔔；晚餐：生菜沙拉（生菜、甘藍菜、苦菊、酪梨）、香蕉、蔬菜餅、優酪乳

星期三

早餐：糙米薏仁紅豆粥、水煮蛋一個、黃瓜四條；午餐：拌菜（蘆筍、胡蘿蔔、蘑菇、花椰菜、藕、鷹嘴豆、木耳、海帶）、蛋包飯、草莓、香蕉；晚餐：生菜沙拉（生菜、苦菊、酪梨、小番茄）香蕉、蘋果、優酪乳

星期四

早餐：燕麥粥、水煮蛋、全麥麵包、菠菜一份；午餐：拌菜（芹菜、豆腐皮、胡蘿蔔、蘑菇、木耳、蔥頭、蘆筍）配糙米飯、蘋果、香蕉；晚餐：小米粥、雞蛋蔬菜餅

星期五

早餐：小花捲、水煮蛋、牛奶、雜糧粉；午餐：水煮豆腐、蒸蕃薯和玉米和芋頭、蘿蔔絲、香蕉、橘子；晚餐：紫薯一份、木瓜和蘋果

星期六

早餐：蛋白粉一杯、水煮蛋一個、全麥麵包一片；午餐：煎豆腐、涼拌海帶、糙米飯、西瓜、火龍果；晚餐：南瓜粥、香蕉、雞蛋餅

星期日

早餐：三明治一個、水煮蛋一個、牛奶一杯、雜糧粉一杯；午餐：拌菜（花椰菜、蘑菇、胡蘿蔔、西芹、百合、蘆筍、木耳、紅豆）；晚餐：生菜沙拉（生菜、苦菊、小番茄、酪梨）、玉米

雖然份量和總類還算多，有網友還說是自己看過最良心的女明星減肥餐，但總體來說，譚維維的食譜熱量偏低，建議不要長期使用，13天瘦5.5公斤可能會使身體無法負荷，若本身沒有運動習慣的人，減肥後可能會面臨皮膚鬆弛的問題，也因為蛋白質含量偏高，可以的話應該視運動量來搭配比較合適！