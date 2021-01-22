想擺脫梨形身材大腿贅肉，專家建議「揉開筋膜」比運動更有效！

好想穿短褲、短裙卻又不好意思露出大腿，到底該如何瘦大腿消除大腿贅肉，擺脫令人困擾的西洋梨體型？

日本專家建議，就從網球按摩揉開筋膜、強化核心肌肉伸展運動開始吧！如果因為覺得自己的大腿外側太胖、贅肉跑出來，因而馬上開始健身從事激烈的運動，這樣結果有可能會適得其反。

愈是這樣的人，愈是要先做「揉開」這個動作。自創「緩慢伸展法」的日本肌肉設計師藤本先生表示，「明明很認真運動，卻毫無效果」這樣的人，很有可能是因為過度使用表面的肌肉，導致肌肉變硬。

這個時候，要特別注意包覆肌肉的筋膜，因為筋膜一緊繃就會變硬，如果又被拉扯到的話，連骨骼也會歪斜，甚至被拉到外側。所以其實只要揉開筋膜，讓它緩和，身體的輪廓自然就會慢慢改變。

在按摩揉開腿部筋膜、讓它緩和的同時，也鍛鍊核心肌肉、腸腰肌，才是正確的選擇。此外，藉由一伸一縮這樣的收縮運動，可打造強而有力的肌肉。

藤本先生以東方人舉例說明：「和肌肉粗大、但也結實的歐美人相比，東方人的肌肉纖細許多。農耕民族的東方人本來收縮的肌肉就很結實，所以只要多鍛鍊伸展的肌肉，然後再舒展收縮的肌肉讓它更柔軟即可。」

舒緩外部、鍛鍊內部的2個步驟

Step1

大腿外側肥胖的人，與其鍛鍊肌肉，不如先揉開筋膜。側躺，上半身用手腕撐起，然後在身體和地面之間放一顆網球，位置大約在臀部的外側和大腿的外側之間。之後將全身的重量放在網球上，慢慢地轉動網球，按摩紓解僵硬的地方。

輔具 網球 (約14:38處開始)

輔具 泡沫軸/滾筒 影片教學(約8:04處)

Step2 站姿踢腿舒緩髂腰肌

為了刺激腸腰肌，可提起腰骨動一動，體會一下關節伸展的感覺。

1. 做的時候，一手貼住牆壁，另一隻手放在腰部

2. 一腳踩穩，另腳懸空，從腰骨開始，不用力地前後晃動腿。

3. 姿勢正確最重要，可以晃多高就晃多高，不要勉強。

泡沫軸5大好處

如果你買了泡沫軸，卻不知如何開始，不妨跟著跟著教練一起練起來！

1. 筋膜按摩改善肌肉緊繃並恢復肌肉

2. 隨時隨地都能開練

3. 降低受傷風險

4. 非常適合熱身和放鬆

5. 減少肌肉受傷

<同場加映> 為什麼核心肌肉這麼重要？

從肚臍深處連接雙腿的地方，就是由「腰大肌」（大腰肌）和「髂肌」所構成的「深層肌肉」，也就所謂的「腸腰肌」（髂腰肌）所在之處。通常腿部苗條的人，都是腸腰肌比較有力量的人。「腸腰肌一旦無力，不只是姿勢不好，走路的時候還會增加腿部肌肉的負擔。如此一來，大腿外側、以及膝蓋以下小腿肚的外側，肌肉會越來越發達。遇到這種情況，藉由鍛鍊腸腰肌，可使後傾的骨盤回正，姿勢也會改善，腿的負擔也會減輕。就結果而言，就是形成肌肉的方式改變了。除此之外，還有行動會變得比較敏捷、比較不會受傷兩大利多。」

※ BY SABRINA, SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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