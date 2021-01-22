狠狠甩肉！林可彤曝健身飲食4秘訣　年節大吃不怕身材走鐘

年底從聖誕節、跨年、尾牙、春酒一路吃到過年，想盡情大吃又害怕年後身材走鐘，是許多女生煩惱的事，但與其苦苦壓抑食慾，還不如學會該怎麼吃！非常注重身材管理的名模林可彤，懷孕已經進入第5個月，她分享了瘦身飲食3秘訣，讓你即使大口吃美食，也不用怕胖，再搭配獨家「宅運動」，養胎不養肉！

林可彤有了孩子之後，對吃更挑剃了，由於傳統年菜多為大魚、大肉少蔬菜，並多以裹粉方式料理，也偏重口味的調味，但她分享，只要注意食材的選擇及料理方式，就能吃得健康，尤其她今年擔任大廚，還特別參考網路食譜製作健康年菜，吃好吃飽不怕體重超標。

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秘訣一：少用人工醬料

食材的選擇她推薦雞胸肉，雞胸肉是運動健身者必備食材，能補充優質蛋白質，而年菜重油重鹹還多勾芡，林可彤建議搭配簡單調味，像是鹽、黑胡椒粉等就可以，輕鬆增添整體風味！若希望豐富口感，也可以加入腰果、青椒點綴，腰果富含蛋白質、鈣、鎂等維生素，對肌肉的合成也有幫助。

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秘訣二：運用鮮豔鮮蔬提高食慾

傳統年菜多肉少菜，營養不均衡可能會影響健康。林可彤表示，可加入色彩繽紛的蔬菜，像是紅甜椒、黃甜椒、甜豆等，不僅讓年菜亮麗可口，亦可攝取膳食纖維，促進食欲又營養。

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秘訣三：選對好油

林可彤也說，年節料理用油少不了，但是要跟女孩們導正用油並非不好，但要挑對好油，選擇發煙點200度C以上的最好，煎煮炒炸都適合，若是具有中鏈脂肪酸的食用油，有不易形成體脂肪的特色，像小禎、伊能靜、侯佩岑都曾提過，維持身材時吃對好油很重要，更能幫助新陳代謝、燃燒脂肪。

油脂是人體所需的重要營養素之一，體脂管理時也建議要攝取，若是油吃的太少，會影響身體運作，皮膚也會沒氣色，只要在管理體脂的期間，慎選油品並適量食用，是沒有問題的。但營養師建議，日常飲食應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸，有取得不易形成體脂肪的健康食品認證，可以比較放心去享用，不過還是要適量。

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秘訣四：運動不能少

林可彤提醒，年節間除了飲食控管外，搭配適度的運動也很重要，即使無法出門在家也能做不一樣的運動招式，建議若家裡空間沒有很大，可以嘗試捲腹運動、深蹲訓練，邊看電視就可以狠狠甩肉。

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