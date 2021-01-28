零廚藝也能做的「顯瘦煲湯食譜」，消除水腫、改善便秘、喝出好氣色！

Lowlee年輕時至上海工作，因緣際會認識了三個香港乾媽，學會了以原型食物製作煲湯，相信大自然裡的原型食物有它們的力量，能帶來滿滿的營養，她在沒有改變飲食習慣下，用喝湯調理好虛弱體質，因此希望在台灣推廣香港的煲湯文化，以下就來看看讓Lowlee不上妝卻透出好氣色、不刻意瘦身卻維持好身材的煲湯料理吧！

「原型食物煲湯料理」重點：

1、需以小火煲煮：有別於一般的大火滾湯，要釋放原型食物的完整營養，需用小火煲煮的方式，才能讓湯底承接食材的營養。

2、完整食材下鍋：將食材以完整形態下鍋烹煮，像是蘿蔔、冬瓜等食材需帶皮烹煮，豬瘦肉不用切整塊下鍋，才能保留食材的最大營養。

3、食材搭配，發揮最大效果：煲湯料理主要以原型食物搭配一些中藥材與乾貨，引出食療的最大效果，並保留食材本身的好滋味，無需擔心喝起來像中藥飲。

消除水腫、排除濕氣的「顯瘦煲湯」

Lowlee發現很多台灣女生喜歡吃蔬菜水果餐來減肥，加上手搖飲料充斥，常以飲料取代喝水，夏天更是常以冷飲冰品消暑。不難發現，這些女生往往伴隨著容易手腳冰冷、水腫、排便不順、經痛困擾等等，怎麼會這樣呢？多吃蔬果不是很好嗎？而且它們也是原型食物啊？

以中醫理論來看，蔬果大多都是寒性或涼性，經常吃容易造成陽虛體質，而台灣又是潮濕多雨的海島型氣候，身體的濕氣更加難以排出體外，一旦體內濕氣過重時，就會影響脾胃功能，造成消化吸收障礙，出現代謝力不足、頭重悶脹、皮膚乾癢、臉與身體浮腫、排便稀軟或黏膩等等情況，不只會影響外觀，還會影響生活。

她不建議四季以生菜沙拉、涼性蔬果作為日常飲食，這些對於濕氣普遍偏重台灣人而言，無疑是雪上加霜。黃帝內經也提及「五穀為養，五菜為充，五果為助」，蔬菜水果不養人，不養氣血，蔬菜的作用只是疏通，也就是幫助清腸排毒，所以好好吃五穀才是王道。再來，多利用夏季進行「體內除濕」，從中醫角度來看，利用夏天適度的運動發汗、喝熱湯出汗等等，可以幫助體內排除從秋季累積至春季的寒氣與濕氣。

現代人普遍生活壓力大，美食誘惑太多不易節制、運動量少，既要祛濕，又要補身，還要養脾胃，實在不易。因此Lowlee真心推薦試著學習煲湯、吃對食物，可以達到藥食同源的效果。

茯苓赤小豆湯

這款煲湯可以健脾胃、祛濕氣，是Lowlee在春夏時一定會煲煮的湯品，能幫助身體對抗潮濕氣候，而且清爽好喝，大眾接受度高。她加入「祛濕消水腫三兄弟」，分別是：白扁豆、赤小豆和薏仁，而且赤小豆加上薏仁的組合，還可以潤腸通便、讓肌膚散發光澤，Lowlee推薦愛美的女性朋友可以多多飲用。

值得一提的是，2020年中研院研究團隊發現，白扁豆可以有效抑制流感病毒，也可抑制新冠病毒，研究登上國際期刊，使白扁豆成為大家好奇的食物。但事實上，白扁豆在我們生活中相當常見，有高鐵、高蛋白、高纖維等好處，也常作為中藥材使用喔！

份數 3 ∼ 4人份

烹煮時間 2小時 40 分鐘

喝法：飯前以純喝湯水為主，飯中可與湯料共進

材料

食材

豬瘦肉 半斤

紅蘿蔔 1支

玉米 1∼ 2 支

薑 2片

鹽 適量

乾料

茯苓 30克

赤小豆 30克

薏仁 30克

白扁豆 30克

蜜棗 2顆

作法

1 豬瘦肉不切，整塊與薑片一同汆燙，去除血水後撈起備用。

2 紅蘿蔔不去皮，清洗乾淨後以滾刀切成大塊狀。

3 玉米去除外殼洗淨後，切成大段。

4 將其他材料洗淨後，連同步驟1、2、3食材放入鍋內鋪平，加入2500∼3000ml的清水，

以大火滾開後撈出渣沫，再蓋上鍋蓋以小火煲煮2小時後關火，再悶約20分鐘，開蓋加鹽調味即可享用。

紅蘿蔔山楂輕盈湯

這款湯加入了山楂、桂花、昆布，喝起來帶酸回甘，還有昆布所融出的膠質，加上桂花的香氣，是一款具有消脂、健脾胃、養顏美容的湯品。這道湯品一年四季皆可飲用，不過春夏時，建議使用紅蘿蔔；秋冬時，則改用白蘿蔔。大家常說「蘿蔔賽人參」，但吃對了才有效喔！

份數 3 ∼ 4人份

烹煮時間 2小時 10 分鐘

喝法 飯前以純喝湯水為主，飯中可與湯料共進

材料

食材

豬瘦肉 半斤

紅蘿蔔 1∼ 2 條

薑 2片

鹽 適量

乾料

桂花 3克

蜜棗 2顆

山楂 15克

日本昆布 1片

作 法

1 豬瘦肉不切，整塊與薑一同汆燙，去除血水後撈起備用。

2 紅蘿蔔不去皮，洗淨後以滾刀切成大塊狀。

3 昆布洗淨軟化後，切大段備用。將其他材料洗淨後備用。

4 除了桂花，將其他食材連同步驟1、2、3的食材放入鍋內鋪平，加入2500∼3000ml的清水，以大火滾開後撈出渣沫，再蓋上鍋蓋以小火煲煮1小時後，再加入桂花續煲30分鐘。關火悶20分鐘，開蓋加鹽調味即可享用。

木瓜花生雞腳湯

一聽到木瓜煲湯，大家可能直覺想到的是豐胸湯，不過想要有豐胸效果，單吃木瓜是無效的，還需要搭配蛋白質相輔相成才行，所以還要搭上眉豆與花生，而雞腳含有豐富的鈣質及膠原蛋白，慢燉細熬即可煲出滿滿膠質，營養好吸收，讓皮膚水潤又Q 彈，四季都能喝，是Lowlee的家常保健養顏湯水。如果夏天有便祕的問題也可飲用，能幫助潤腸通便喔！

份數 3 ∼ 4人份

烹煮時間 3小時

喝法 飯前以純喝湯水為主，飯中可與湯料共進

材料

食材

雞腳 8∼ 10 隻

豬骨 半斤∼ 1 斤

熟木瓜 半顆

薑 2片

鹽 適量

乾料

眉豆 30克

紅皮花生 30克

紅棗 6∼ 8 顆

無花果 3 ∼ 4 顆

陳皮 1片

作 法

1 雞腳、豬骨與薑一同汆燙，去除血水後撈起備用。

2 木瓜去皮去籽，切成大塊。

3 將其他材料洗淨後，連同步驟1、2食材放入鍋內鋪平，加入3000ml的清水，以大火滾開後，

撈出渣沫，再蓋上鍋蓋以小火煲煮2.5小時後關火，再悶約15分鐘，開蓋加鹽調味即可。

本文整理自／采實文化 《原型食物煲湯料理》

【看更多請到博客來】