「韓國最美健身教練」火辣身材爆紅　公開瘦小腹、練翹臀、瘦大腿運動

韓國演員馬東石因電影《屍速列車》癡情護妻的霸氣形象而爆紅，隨後在《與神同行2》、《冠軍大叔》也有精彩表現，漸漸在台灣打開知名度，而他在2016年底認愛小17歲、有著「韓國最美健身教練」封號的女友藝正花（Ye Junghwa），讓粉絲又驚又喜，藝正花有著天使臉孔和魔鬼身材，不只男人傾慕，連女人都羨慕，究竟她是如何練出完美身形呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Junghwa Ye 예정화（@yejunghwa）分享的貼文

馬東石女友藝正花今年32歲，身高將近170公分，體重49公斤，是韓國私人健身教練，因有著凹凸有致身材，再加上甜美的長相，經常在IG分享火辣寫真照，因此被封為韓國最美健身教練，她跟馬東石一樣都熱愛健身，又屬同一家經紀公司，也一起學英文，自然而然從朋友發展成戀人關係，網路上也流傳著她的訓練影片，以下就一起來看看她平時的健身和飲食習慣。

在 Instagram 查看這則貼文 Junghwa Ye 예정화（@yejunghwa）分享的貼文

我們看到的是藝正花纖細苗條的身材，但這許多人夢寐以求的曲線，其實也是付出很多努力才能擁有的，為了保持良好的身材，在飲食上她秉持少油少鹽，還自創了酵素飲料，裡頭有檸檬汁、梅子醋和柿子醋，每天還會吃大量的蔬果，促進身體的代謝，同時幫助排便，也堅持早餐吃的飽、午餐吃的巧、晚餐吃的少，絕不吃宵夜。

但滑開她的IG，藝正花偶爾也會吃點高脂肪、高熱量的東西，像是冰淇淋、洋芋片、炸雞等等，有時滿足心情也是很重要，不過別忘了不能暴飲暴食，在瘦身期間有嚐到就好，建議和很多朋友一起分享一塊蛋糕，等到達成目標再犒賞自己吃一大塊！

在 Instagram 查看這則貼文 Junghwa Ye 예정화（@yejunghwa）分享的貼文

此外，藝正花也堅持每天喝足量的水，有德國科學家曾提出「8杯水減肥法」，強調在固定時間喝下8杯250cc的溫水，就能達到減重效果，分別在早上起床、早上9點、中午11點半、下午1點、下午3點半、下午5點半、晚上7點、晚上9點，主要也是讓沒有喝水習慣的人，能夠養成在固定時間喝杯水，幫助提升新陳代謝，這個方法不僅營養師大推，就連女星昆凌也在嘗試，據說一個月能瘦5公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 Junghwa Ye 예정화（@yejunghwa）分享的貼文

想有好身材，除了要有良好的飲食習慣，健身更是不可少，在運動方面，因為她本身就是一個健身老師，幾乎每天鍛鍊，經常在跑步機上慢跑，也喜歡做瑜珈、海上衝浪、打高爾夫球、徒手核心等等，就連在家也不忘做運動，曾在韓國綜藝節目《我獨自生活》公開練出超美翹臀、緊實雙腿的居家動作，像是洗碗時抬腿、或是收緊核心練深蹲，能緊實腹部與大腿贅肉。

透過生活中累積的「日常微運動」增加每日活動量，也能有同健身房運動的熱量消耗效果，像孫芸芸、艾莉絲都提倡將運動融入生活中，走到哪就能瘦到哪，甩掉的脂肪不輸「假日健身族」，熱量消耗其實很有效率，千萬不要低估生活的微運動喔！