以更瘦體質為目標！改善便祕肥胖、壓力肥胖、水腫肥胖的按摩技巧

市野小織身為護理師、英國ITEC認證反射療法治療師、芳香療法治療師，同時也是美國SWIHA認證的足趾老師，她認為腳底就像一個遙控器，能反映出身心的狀態，透過腳的自我保健，確認顏色和漸層，以及在對的位置按摩，不但能放鬆心情，還能擺脫身體的不適感，甚至還有改善水腫肥胖的作用。

按摩前要先檢查腳底發出的訊號，白色的腳底是胃弱，消化與吸收能力低，有的還會稍微貧血，呈現做什麼都提不起勁的狀態；黃色的腳底，表示肝功能與消化器官的機能有降低的情況，具有攝取過多油炸物的傾向，膽固醇值過高，疲勞堆積在消化器官，需要好好休息。

紅色可能是能量過多，堆積怒氣，若是局部紅色則可能是臟器不平衡，腸胃過度活躍容易拉肚子等；紫色是疲勞和僵硬疼痛的訊號，或是手腳冰冷、浮腫、疲倦和憂鬱等，跟血液流動和淋巴功能組塞，排泄功能下降可能性很高，可以泡足浴或按摩；最後，粉色則是最理想的顏色，代表身心健康。

若想提高代謝、改善便秘、養出易瘦體質，市野小織提供幾個按摩位置，助你改善便祕肥胖、壓力肥胖、水腫肥胖：

減肥的絆腳石是便秘、壓力與水腫，針對便祕肥胖，要好好放鬆到骨盆腔內反射區；針對壓力肥胖，需刺激自律神經分布的豎脊肌和因壓力而容易僵硬的闊背肌反射區；最後是水腫肥胖，需刺激促進排毒的腎臟、輸尿管、膀胱反射區。另外，按摩心臟和甲狀腺反射區，可促進血液循環和提升代謝，變得不易肥胖。

1.便祕肥胖

按摩位置｜骨盆腔內

改善腳後跟的粗糙：腳後跟的角質是減肥大敵。為了從骨盆腔內的反射區促進排毒，首先要去除腳後跟的角質。磨腳棒要在腳是乾燥的狀態下使用，沿著角質在不疼痛的範圍內摩擦。之後，用肥皂清洗乾淨並擦乳液保濕。

拳頭按壓腳後跟：最理想的腳後跟面積占全腳底的1/4。腳後跟較大的話，糞便停滯的可能性很高。把拳頭突起的部分放在腳後跟上，直接往下按壓。像是要縮小腳後跟般重複動作。

按摩腳後跟的每一處：用雙手的大拇指把整個腳後跟以格子狀按摩放鬆。不要輸給腳後跟的硬度，慢慢地讓它放鬆變軟。

＊用大拇指和食指捏住腳後跟，像是放鬆很硬的橘子般揉捏按摩也OK。

2.壓力肥胖

按摩位置｜豎脊肌、背闊肌

揉搓阿基里斯腱：阿基里斯腱是自律神經分布的豎脊肌反射區。壓力愈大愈容易僵硬。用大拇指與食指夾住，由下往上揉搓。

按摩腳背：從腳背的中央到腳踝呈帶狀的背闊肌反射區，因壓力而緊張，容易變硬。用雙手的大拇指畫小圓般的按摩。可以緩解壓力，消除便秘。

＊以更瘦體質為目標！

明明想要限制飲食，食慾卻停不下來，要檢查影響食慾的大拇趾外側下視丘反射區。如果這個部分被角質覆蓋，會很難控制食慾。下視丘反射區如果有角質生成，就使用磨腳工具去除。重要的是消除大拇趾上的角質。硬的時候就按摩放鬆大拇趾。

3.水腫肥胖

按摩位置｜腎臟、輸尿管、膀胱

按壓腎臟反射區：通過依序刺激腎臟、輸尿管、膀胱反射區，可促進排出順暢而消除水腫。彎曲手的食指或中指，在第二關節製造突起。用那個突起按壓腎臟反射區。

推拿輸尿管的反射區：接著要按的部位，是從腎臟反射區開始向足弓下方延伸的輸尿管反射區。如果是左邊的腳底，按一個日文的「ノ」字，右邊的話按一個日文的「し」字。

按推膀胱的反射區：最後，再一次按壓位於輸尿管反射區終點的膀胱反射區。

＊以更清爽為目標！

臉部浮腫！脖子若粗，下顎線條不明顯，要檢查的是大拇趾根部的狀態。這裡反映那個人的脖子。膨脹的話表示痠痛和淋巴停滯。角質表示姿勢不好。大拇趾根部是後頸部的反射區。假如這個部位腫大，代表脖子粗，臉部的浮腫也難消除。

本文整理自／台灣角川 《全身調理地圖》作者：市野小織

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