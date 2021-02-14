不只少吃、多運動，瘦身勿踩「10個生活地雷」更快減重！

每天喊著想瘦身，但總是瘦不下來，到底是哪方面出了問題呢？同樣為減肥所苦的女性們注意了！瘦身材不只是少吃、多運動而已，日常的小習慣也會成為你的肥胖因子！國外媒體healthline便針對生活習慣做調查，原來這10個壞習慣，都是發胖的根源！

1.大碗吃飯

你是不是也種了這招呢？很多時候我們為了方便、裝飯容易，會習慣用大碗、大盤子來吃飯，但小心！用大容器吃飯反而會讓你越吃越胖！日本研究指出，習慣使用大碗吃飯的人，會比用小碗吃得更多，原因在於，大碗、大盤子會讓食物份量看起來更小，而腦部意識也會以為你吃得還不購，便不知不覺間吃進更多！真的太危險啦～

2.飲食不定時

第二點發胖因子，想必你也清楚，卻也是上班族最難戒掉的壞習慣～便是飲食不定時！國外研究就曾提到，每天定時吃三餐的人，在吃飯前的飢餓感會較低，而進食後也更容易獲得滿足感，藉此避免吃過量，或是貪嘴零食消夜的問題！相反的，不定時吃飯不只會影響生理時鐘，對於代謝與消化效率也會大打折，也難怪你怎麼少吃都瘦不下來啦！

3.愛吃沙拉

再來第三點，可能也是多數想瘦女孩最容易誤踩的小地雷！大多數人在瘦身期間會以沙拉替代澱粉主食，但為了讓生菜沙拉吃起來更美味，＂沙拉醬＂的高熱量就會不小心吃過量！像是一份凱薩沙拉內通常含有 130 至 180 卡路里，長期吃下來，不只瘦不了還更容易胖！下次不如將沙拉醬的分量減少，或以熱量較低的油醋醬替代，會更健康喔！

4.吃過多健康油脂

千萬別讓＂健康＂兩個字蒙蔽你的雙眼！尤其正在進行生酮飲食的水水們，＂健康油脂＂想必是你們日常飲食的重要環節，而其中酪梨、椰子油、橄欖油這種天然油脂，雖然對健康有益無害，但過度食用依舊會囤積為脂肪累積大量卡路里！想瘦身前，別急著埋頭吃健康食材，維持均衡飲食才是上上策！

5.忘了放鬆

現代人工作、生活壓力大，忙碌引起的情緒緊繃除了會加速腹部脂肪囤積，受高壓刺激的腦部，更會帶動你想用＂吃＂來紓壓！長期下來也不易外體重直線攀升！想要有效瘦身，首先先讓自己學會放鬆吧！心情、情緒愉快，也較不會出現暴飲暴食的問題呦！

6.喝水量太少

看到這點，是否也讓你意識到肥胖的根源啦？飲料、茶類選擇多，也養成現代人不愛喝水的壞習慣～不過你不知道的是喝水不只有益身體健康，也和肥胖有關係！研究證實，當身體缺水時，腦中就會產生飢餓的訊息，並非單單只有口渴的感受，以至於讓你越吃越多、進而攝取過多卡路里！看到這儂編終於懂，難怪那些女明星餓了總是喝水充飢呢～

7.看電視配飯

這點連儂編的大中招！看電視配飯想必也是多數人的生活小習慣，但事實上，吃飯時看電視、上網或看書，除了會讓你得思緒分心，還會讓身體的飽足感變得緩慢，不知不覺間，你會發現不小心多扒了兩碗飯、食量變大，飽足感上怎麼吃都不滿足！

8.購物沒有清單

看到這點妳一定也很好奇，購物清單到底和變胖有甚麼關係？你想想，當你逛一趟超市、賣場，若有事先列好購物清單，在購買時就會較為謹慎，只買＂需要＂的物品、食物；反之，若是沒有購物清單控制你，很容易就會在逛街途中入手多餘的零食、垃圾食物，回到家看著這些食物擺在眼前，不吃到它們真的會渾身不自在～（原來儂編都是這樣胖的＞＜）

9.喜歡社交

同樣也是社交女王的你要注意囉！聚會、飯局邀約不斷，也容易讓想瘦身的我們不小心破戒！原因在於隨著歡樂的氣氛高漲、與親友間聊天的過程，人體的食慾也會變好，一不小心就會貪杯、多吃過量的食物！針對這點，專家提醒，聚會時不妨將飲食速度放慢，也能隨時掌控好自己的食量喔！

10.依賴電梯

尤其是上班族，在辦公室坐了一整天，若連難得的活動範圍都懶得動，真的別怪老天爺為甚麼總是害你瘦不下來啦！想要瘦身，不如先從最基本的活動範圍開始改變吧！上半時以公車取代計程車，下班時訓練自己多走幾步路；有時間的話也以爬樓梯取代搭電梯的習慣，會讓你的體態更輕盈喔！據說日本女生都是靠這個小習慣而不怕胖的呢～

Source : healthline

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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