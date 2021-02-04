「偷肥族」其實超危險！營養師曝「4大飲食原則」消滅內臟脂肪

很多身材匀稱的女生，實際上都把肥胖的部位隱藏起來了，因為不良的飲食習慣，運動量又少，常常有小腹偏大的困擾，即使體重沒增加，腰肉卻不可收拾，這其實與「內臟脂肪」超標有關，俗稱泡芙族或稱為「偷肥族」。為此，營養師趙函穎提出4大飲食原則，可以幫助降低內臟脂肪的堆積，一起看看。

趙函穎表示，自己看了很多癌症營養門診，發現心裡的恐懼憂慮跟害怕，第一個受害的就是肝臟。臨床上也發現，情緒會影響身體的代謝，壓力大的通常肚子都很大，每天擔心被老闆罵等，當然最主要的是和暴食有關，高熱量、高油脂、高糖分的飲食習慣，容易讓內臟脂肪迅速飆高。

人體的脂肪分為皮下脂肪跟內臟脂肪，皮下脂肪顧名思義就是分佈在全身上下，囤積在皮膚下的脂肪；內臟脂肪是指集中在肚子臟器附近囤積的脂肪，雖然脂肪可以維持體溫，但堆積過多會影響健康，減肥醫師邱正宏曾指出，內臟脂肪過多會有罹病的風險，容易提高患三高、心血管疾病、失智症等慢性病的機率。

相信不少「偷肥族」捧著自己的肚子總是很擔心，覺得再怎麼努力也無法變瘦，別氣餒，日本代謝症候群與心血管名醫池谷敏郎透過自身經驗分享，並在出版的書中提到，只要飲食正常以及養成規律運動消耗熱量，還有定時起床、練習腹式呼吸、泡澡完喝冰水促進代謝等習慣，15天就可以降低內臟脂肪。

日本東京大學醫學博士春山茂雄也曾在出版的書中提到，「內臟脂肪是成長緩慢的癌症」，會對人體分泌有害物質，恐怕導致各種疾病發生，甚至直言說是「脂肪毒」，想要降低內臟脂肪，他認為要先從控制飲食做起。

營養師趙函穎近日就提出瘦肚子的方法，首先找一台體脂機了解自己的內臟脂肪指數及體脂率，或是量腰圍計算腰臀比例，客觀來說腰圍與臀圍的比值男性要在0.92以下，女性為0.88以下。在飲食方面，她建議每一餐要增加1拳到2拳的蔬菜，多攝取膳食纖維，還要攝取好的（Omega-3）油脂，例如魚油、亞麻仁籽油、紫蘇油等，記住這些油不能被高溫烹調。

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趙函穎提出消內臟脂肪四大飲食原則

1.減醣與減糖

趙函穎表示，「吃過量的精緻澱粉會讓餐後血糖迅速飆升，加上沒有運動，胰島素就會把血糖轉成脂肪，直接堆積在我們的肚子上」，米字邊的「糖」，酉字邊的「醣」都要減量，像是含糖飲料、麵包、白米等，建議可以選一些地瓜、玉米這種高纖的澱粉類來取代精緻澱粉。

2.少碰油炸物

經過高溫油炸的食物，蛋白質會變性凝固，降低營養吸收的價值，食物本身還會吸附大量的油脂，吃進身體不健康，又會累積一堆油，像排骨、雞腿排原本就有油脂，拿去炸更不得了！因此趙函穎建議要減少吃炸物，用水煮、清蒸、烤滷的方式烹煮食物較好。

3.補充大量膳食纖維

每一餐，都要吃夠膳食纖維，「像是黑木耳、玉米筍、綠花椰菜、大番茄、高麗菜、大白菜等等，這些菜裡有大量的膳食纖維，會吸附身體裡的膽酸排出，就不會留在體內慢慢形成體脂肪」，也可避免血脂肪過高的問題。水溶性膳食纖維（水果、黏滑的食物）與非水溶性膳食纖維（葉菜類、根莖類）要均衡攝取，不僅讓人有飽足感，還有助排便。

4.補充蛋白質

最後趙函穎也建議，每天都要補充到豆製品，盡量用豆腐、豆乾、毛豆、豆漿等，去取代豬肉、羊肉、牛肉，紅肉類。豆製品和動物性蛋白質相比，膽固醇、油脂含量都比較少。