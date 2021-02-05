168太難執行？最新823飲食法更簡單，還有5個「懶人數字減肥」超神奇

急救身材別想要快速瘦身，節食是最不科學的方法，很容易復胖，想要明顯的看到體重下降以及曲線變緊實，最有效的除了運動就是控制飲食，近幾年風行各式各樣數字斷食法，能夠照吃食物同時控制熱量攝取，受到很多明星、營養師和醫生的支持，而討論度最高的不外乎是168斷食、52斷食，以下再加碼分享不同的懶人數字減肥，看看你最適合哪一個？

823飲食法

內科醫生顏純左在節目《醫師好辣》分享823飲食法，8指的是晚上8點後不吃東西，讓胃在3個小時之內清空；2則是早餐到中餐、中餐到晚餐的餐間，不吃喝任何含熱量的東西，只喝白開水，因為含糖食物會讓胰島素再度分泌，但白開水就沒有這個問題，同時多喝水可以把脂肪燃燒產生的酮體，經由腎臟排出，降低酮酸中毒機率；3就是三餐可以正常吃，但吃東西之前先喝200cc白開水，飲食順序也要調整，先從蛋白質開始吃，再吃蔬菜，碳水化合物和水果排在最後吃。

再來每天早上，吃早餐前先量體重，若是比昨天高，就要調整運動和飲食量，還要搭配運動，他每天在跑步機上快走，每次30分鐘，時速約5.4到6公里，坡度調到最高度，以消耗300卡路里為目標，慢慢從87公斤減到76公斤，還有一位病患照著他的方法，將運動調整為每天慢跑十公里，半年內瘦了27公斤。

442飲食法

營養師黃韋堯的團隊提出442飲食法，方法是進食時間提升到10小時，其它的14小時就不吃東西，也就是在「4小時．4小時．2小時」的分段時間內進食，第一餐與第二餐間隔四小時、第二餐與第三餐再間隔四小時，第三餐吃無負擔的輕食，好讓食物在2小時內消化完。

除了每天至少2000CC到3000CC的水，第一餐與第二餐要吃正餐，飲食內容包含1／4蛋白質食物，例如：黃豆、豆漿、黑豆、毛豆、肉、蛋、魚及海鮮；1／4水果或澱粉醣類；其餘1/2必須是蔬菜。第三餐輕食以液體為主，可以喝牛奶、豆漿、清湯類或代餐，不要吃固體食物。

14:10斷食法

168斷食只能在8小時內吃東西，對有些人來說其實有點痛苦，荷蘭超模Sanne Vloet分享了14:10斷食法，也就是在10個小時以內吃完三餐，像她會在中午12點吃早餐，下午2點吃午餐，在晚上10點之前吃完晚餐，餐之間感到飢餓就選低脂高纖的健康零食，再搭配蔬菜和蛋白質為主的食譜，加上一週健身5天，每次30至45分鐘，4周的時間就瘦回平坦小腹。

35921減肥法

台大營養教師洪泰雄推35921減肥法，3指的是一天只吃3餐，拒絕三餐以外的零食誘惑，遵守先吃蛋白質，然後吃蔬菜，最後吃下水果，不超過八分飽，而且每一口細嚼慢嚥；5代表每餐之間隔5小時，確保腸胃排空再進行下一餐，就不會攝取不必要的熱量；9指的是晚上9點之前用完餐，拒絕消夜誘惑；2是要每天至少喝2000cc的水；1是每天早上吃1顆蘋果，對健康有幫助。

此外，六大類營養食物一定都要吃，並且遵守高纖、低油、少鹽的原則，還有適度運動，經過他親身試驗，三個月內成功減重17公斤。

66、962飲食法

許瑋甯積極靠飲食管理瘦身，她改掉每餐都吃到全飽的習慣，堅持「 66飲食法」無需節食就減了10KG，第一個「6」指每餐只吃6分飽，第二個6是晚上六點後就不再進食。另外也堅持早餐9分飽、午餐6分飽、晚餐2分飽的原則，晚餐盡量清淡或是直接不吃，餓了就只喝水增加飽足感，即使有飯局也只會喝茶聊天，不碰任何食物。