怎麼減肥都沒效？「矯正肥胖姿勢」比控制飲食、規律運動更重要

明明很瘦卻小腹突出？有固定健身，卻看不見效果？虎背熊腰好像更明顯了？下半身特別肥胖？問題可能跟你的姿勢有關！尤其是長時間坐在辦公室、使用智慧型手機久坐，會讓骨盆向前傾、脊椎向後彎，出現「折腰駝背」的肥胖姿勢，加上運動不足，肋骨及骨盆跟著僵硬，容易造成減肥也瘦不下來的鬆垮身材，比起限制飲食，更應該做的是改善姿勢。

現代有8成的人都是「折腰駝背」的肥胖姿勢，原因是脊椎、骨盆、肋骨3大骨骼失去平衡造成的，最明顯的症狀是雙下巴下垂、水桶腰、背部拱起引起的駝背、不成形的下垂臀部。想要瘦身先要做的，是讓沈睡的「瘦肌」回到正確位置，曾經很討厭運動，身材軟綿綿的戶川愛發明了「瘦肌塑身法」，5個月成功瘦下10公斤，以下看看她的方法。

當身體在歪斜的狀態下，即便努力地鍛鍊肌肉，也只是事倍功半甚至造成反效果。戶川愛指出，要矯正「折腰駝背」的肥胖姿勢，基礎鍛鍊就是拱背動作，這個動作可以讓脊椎恢復柔軟性，使腹肌能確實施力，進而調整骨盆位置。背部不再僵硬後呼吸更順暢，肋骨也能變得緊實。

拱背共有3種動作，首先要做的是改善脊椎僵硬狀況的牛貓式。矯正骨盆要使用手肘扶牆式，矯正肋骨則是用四肢著地式，都能讓全身備感舒暢。持續鍛鍊這些動作，就能讓身體自然而然恢復正確姿勢，打造緊實的身體。

手機不離手的人，幾乎都有背部上側拱起彎曲，呈駝背姿勢。脊椎一彎曲，肋骨也會跟著彎曲，而肋骨上方的肩胛骨就會彼此分離，讓肩膀呈向內捲曲的狀態。要解決這樣的肩膀，其實最大的關鍵是採用「反向棒式」讓上臂二頭肌放鬆，同時鍛鍊上臂三頭肌，肩膀周圍就能看起來清爽俐落，不過厚，上臂也會緊實有線條。

反向棒式

TARGET：上臂二頭肌、上臂三頭肌

目標次數：20秒*1組

1.坐在地上，兩手放在離肩膀稍後的地上～

手腕易痛的人可在手下方墊毛巾，增加高度。雙手寬度略窄於雙肩、指尖與腳尖朝向同方向、腳與腰同寬。

2.把臀部抬起～

手和腳都要確實向下壓，挺胸，感受手部肌肉正在伸展的感覺。此時上臂會收縮，二頭肌能確實伸展。挺胸，胸口與膝蓋成一直線。不要聳肩，重心在腳跟。

3.維持此姿勢20秒！試想吐氣時肋骨緊縮起來，緩緩反覆呼吸～腹部持續施力，重心在腳跟。

＊絕對不行！！常會犯的NG點

臀部下垂

聳起肩膀

（可以一面看著鏡子，檢查自己的姿勢是否正確。）

本文整理自／台灣角川 《瘦肌進階！姿勢矯正法：每天3招驅趕姿勢肥胖》作者：戶川愛

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