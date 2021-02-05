營養師公開「15款過年傳統零食熱量」排行榜　最肥冠軍真的要少吃

▲一年一度的春節即將到來，家家戶戶都會準備一些應景的食物及零食。對此，營養師高敏敏就特別整理了「15款傳統零食熱量排行榜」。（示意圖／讀者提供）

農曆新年將至，家家戶戶開始都會至賣場添購應景的零食、春節用品等商品。對此，營養師高敏敏就特別整理了「15款傳統零食熱量排行榜」，其中冠軍「花生糖」的熱量就有562大卡，此外吃一顆發糕的熱量也有400多大卡，等於當天必須少吃一碗白飯！

營養師高敏敏於臉書粉專《高敏敏營養師》上分享「15款傳統零食熱量排行榜」，其中冠軍則由「花生糖」562大卡奪下；第二名為「牛肉乾」525大卡；第三名則為「花生貢糖」511大卡。

高敏敏表示，圖片均為每100g的熱量估算，但值得注意的是，一顆發糕大約200g，熱量必須變成兩倍，以黑糖發糕為例子，100g約有231大卡，一顆等同於有461大卡，吃了當天就得少吃一碗飯！其它如鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100g，也大約是一碗飯的份量。

高敏敏提醒，這種肉類、海產類的加工乾貨，都會在加工過程中加入大量糖、鹽、油調味，只要100公克的乾貨，可能就比一天能吃的鹽分還更高，成為「高血壓的隱形殺手」。高敏敏也建議，傳統的年糕能以蒸取代油炸，熱量才不會翻倍，「除了要小心熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多，必須控制分量，真的別吃太多」。

排行榜曝光後，不少網友也紛紛嚇壞直呼「喔不~~~~~我最愛的沙琪瑪」、「好懷念阿，過年必備」、「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「這篇實用」、「還好我不愛吃」。（編輯：陳雅雲）

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