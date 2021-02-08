火鍋怎麼吃不發胖？低醣低脂6大原則，避開4大地雷區

吃火鍋，幸福又罪惡，該如何吃得健康又快樂，避免吃火鍋後看到體重機樂極生悲，以下 6大減醣減脂火鍋原則和4個火鍋雷區，一定要趕快筆記，讓在減肥健身的你也能享受幸福人間，同時維持減重計畫。

火鍋該怎麼吃，才能吃得安心不怕胖？

在冬天，人間最幸福的莫過於火鍋，和朋友下班後聚在火鍋店，在煙霧繚繞下話家常、抱怨工坐上的煩惱，不僅消除一整天的疲憊又能溫暖寒冷的肚子。但是，在幸福過去後隨之而來的是強烈的罪惡感，減肥計畫就跟火鍋料一起泡湯了。下面， 6大減醣減脂火鍋原則和4個火鍋雷區，遵守這10個tips你也能吃完火鍋後幸福一整個冬季。

吃不胖的火鍋6大原則－低醣低脂

1. 湯底選擇蔬菜類

蔬菜、昆布鍋是 低碳水、低脂肪、低蛋白質、低納的火鍋湯底，在品嘗火鍋料的時候能吃出最原始、鮮甜的原味。至於經過發酵的韓式泡菜和酸白鍋有較高的納，但發酵食材對腸胃、消化都是有好處的，也能促進食慾幫助開胃，對於在低脂飲食的人來說是個好選擇。

2. 將主食換為雞蛋，注意冬粉攝取量

一般來說，白泛、烏龍麵、王子麵都含有較高的熱量，在減脂減醣的飲食下會選擇用蛋白質代替澱粉，但是要注意，減肥愛吃的冬粉雖然熱量低但也是一種澱粉，所以不能肆無忌憚的下進火鍋裡。

3. 肉類及海鮮補充體內所需脂肪量

因為肉類和海鮮類都屬於高蛋白質的食物，在減肥時期不是一點脂肪都不攝取，而是在最低限度內攝取到足夠的營養才是正確的飲食法則。因此，可以根據自己的目標選擇不同的肉類及海鮮。

低糖、生酮飲食- 牛五花、朱武花、霜降牛、雪花牛、牛小排、莎朗、鮭魚

低糖、低脂飲食-翼板牛、肩胛、豬梅花、羊嫩肩

低脂飲食- 板腱、牛腱、蝦子、花枝、小卷、鯛魚、鱸魚

4. 火鍋料選擇食材原樣

在火鍋料方面，選擇新鮮的食材，吃食材最原始的狀態，不吃加工過後的食物，例如: 生豆皮、生豆腐、新鮮花枝丸、虱目魚丸、旗魚丸、蝦漿、花枝漿。

5.蔬菜選擇不易吸收湯底的食材，避免煮爛

火鍋吃到最後湯裡含有許多肉煮完後留下的油脂和納，如果這時候將能吸收湯汁的蔬菜放下去煮就會將它們全吸收，還有煮過久的蔬菜，裡面的營養價值也會隨之降低，所以在吃蔬菜的時候要避免長時間煮。

6. 醬料選擇蔥、薑、蒜、辣椒、蒜苗、蘿蔔泥、韭菜花、醋

蔥薑蒜這些可以對食物進行提味，醋可以解油膩，對腸胃消化好。

要注意！火鍋4個地雷區

1. 重口味湯底（壽喜鍋、麻辣鍋）

壽喜鍋是高甜高鹹的湯底，鈉含量極高對身體的負擔大; 大家最愛的麻辣鍋雖然在寒冷的冬天裡是最過癮的一種享受，但過辣的辣油對腸胃都是一種消耗，如果想吃麻辣鍋最好先將上層辣油去掉。

2. 加工、油炸食物

例如:炸豆皮、甜不辣、魚餃、燕餃、蛋餃、魚包蛋、起司包、米血糕、蟹肉棒.… 加工過的食材會有對身體健康造成損害的添加物，豆類製品像是百頁豆腐、凍豆腐容易吸收油脂、湯底，也是火鍋一大雷區。

3. 易吸收油脂的絲瓜、菇類

易吸收油脂和納的蔬菜盡量避免下鍋煮，想吃的話也要注意下鍋時間。

4. 沙茶醬、香油、砂糖、酒類、花生醬

這些口味過重的調味料也盡量避免，用蔬菜的天然甜味代替調味料是最佳的方式。

※ BY YOYO SU, ANN PENG

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