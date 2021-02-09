木村光希、木村心美都有好身材　歸功於媽媽工藤靜香超嚴格飲食原則

「日劇大神」木村拓哉與工藤靜香都擁有高顏值、好身材，兩個女兒木村心美與木村光希，也遺傳爸媽的優良基因，一出道就受到外界注視，很快就成為網友們討論的對象，堪稱最強星二代。有好基因也需要好好維持，為了養出纖細螞蟻腰和結實曲線，兩姊妹在運動、飲食上，下了不少功夫，現在就一起來看木村這一家的飲食習慣吧！

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2018年木村光希以「Koki」之名登上《ELLE JAPAN》封面正式出道，火速在時尚圈打響知名度，就在去年，姊姊木村心美也以藝名「Cocomi」為《VOGUE JAPAN》拍攝封面，更接下DIOR日本區品牌大使強勢出道，還包辦彩妝、珠寶、包包等品項，火紅的程度直逼老爸木村拓哉，而兩姊妹累積來自世界各地的粉絲，目前IG的追蹤人數都破百萬。

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木村拓哉長年自律管理精壯的身材，曾在訪談中透露自己很早睡、愛吃納豆、一日2餐等，兩姊妹在維持身材上當然也特別嚴謹，去年就在直播中公開了家裡私下的飲食方式，因為疫情的關係很少出門，全家改變和以往不同的生活方式，最嚴格的是下午三、四點就吃晚餐，一天進食的時間相當短，以九點半起床來看，等於只有5個小時能吃東西。

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當然不只這一條規則，媽媽工藤靜香對全家的飲食內容也很有要求，在她的嚴格監督之下控制了熱量，養出姊妹倆吃不胖的身材。

喜歡下廚的工藤靜香，經常在IG分享食物美照與食譜，從菜色來看，能發現她很注重健康，甚至還在庭院栽種一些蔬果，就為了要多吃原型有機食物，並遵守少油少鹽，儘量避免動物性油脂和砂糖的烹調方式，也會將白米改成糙米並加入紅豆與鹽進行發酵，製作成發酵糙米飯吃。

經過發酵的糙米極具營養價值，只要放入電鍋保溫3～4天後就能食用，許多的日本女演員都喜歡吃，在日本流行許久，是她們維持身材的秘密武器，可幫助提升飽足感、美化腸道，像深田恭子、石原聰美都是發酵糙米飯的愛好者。

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此外，工藤靜香還會親手做泡菜、醃蘿蔔與小黃瓜，或是燉煮番薯、南瓜和胡蘿蔔替代澱粉，更把納豆、黑豆當零食，她認為吃納豆可以維持身材，因為納豆含有蛋白質及益生菌，本身的黏液素類似膳食纖維，進入肚子裡有飽腹作用，所含維生素B2還有助脂肪燃燒，更有降血糖的功效，雖然納豆聞起來又臭又怪，卻對身體有好處，被視為養生保健食品，對腸胃有益。

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而除了前面提到的發酵糙米飯，工藤靜香還會自製發酵糖漿，裡面的水果經過熬煮之後，可以拿出來乾燥後食用，或是加入優酪乳、純果汁中，經過二天就變成發酵飲料。雖然每天間歇性斷食，她依舊照吃甜點，甚至自己動手做，各種蛋糕甜食都難不倒，小女兒也傳承媽媽的好手藝，會自製鬆餅和磅蛋糕，沒想到木村一家每天吃的食物，其實相當豐富呢！

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滑開工藤靜香的IG，真的會讚嘆她的園藝及烹飪技巧，不只會安排營養均衡的菜色，就連料理後的擺盤也很有質感，還會為了女兒調整口味，把她們討厭的青汁，加入麵粉中製作成磅蛋糕，就希望家人能夠吃得健康，根本是行走的食譜書。

回到木村心美與木村光希，兩姊妹除了飲食有媽媽的把關下吃得相當好，要維持好身材當然還有運動，她們平時經常在自家豪華的健身房，徒手做核心，才能練就小蠻腰。

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最重要的是，木村心美與木村光希有一對自律的爸媽，看看50歲的工藤靜香，穿起比基尼的身材依舊緊實，讓不少網友都直呼：「身材太好了」，也難怪孩子們從小就知道該如何鍛鍊！