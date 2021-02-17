72歲膚質氣色極佳、身材玲瓏有緻！關於特斯拉CEO媽媽梅伊馬斯克的逆齡飲食原則

梅伊馬斯克（Maye Musk）不僅是「矽谷鋼鐵人」、特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）的媽媽，還是時尚圈炙手可熱的銀髮國際超模，更是專業營養師和暢銷作家，保養得宜的她身材玲瓏有緻，膚質氣色也相當好，以下就一起來看看她分享的一日菜單與飲食原則，她說吃得健康才能維持好體力！

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2021年特斯拉股價暴增，帶動創辦人兼執行長伊隆馬斯克的身價，在今年一月取代了亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），成為全球首富，引起廣大討論，而伊隆馬斯克的母親梅耶馬斯克，也跟著被起底，原來她有開業的專業營養師執照，營養師生涯長達45年，還把逆齡飲食原則寫入《女人的計畫》中，難怪今年即將73歲仍精力充沛。

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梅伊馬斯克提到，年老後的許多健康問題，都和營養有關，想要維持身體健康，首先應該做的是紀錄一整天的飲食內容，目的是透過作息時間、飲食習慣來探討是否營養均衡，從中來調整不良的餐點，才能幫助達成健康體態。

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若想減少在外亂吃東西的機會，她建議先想好一天的行程，做好完整的飲食規劃，且絕對不要餓著出門，寧可在家裡吃點優格或喝杯牛奶墊墊胃，才能避免在餐廳因一時飢餓吃下桌上不健康的食物，例如餐前的白麵包，也盡可能不要點主食，選蔬菜湯及全麥麵包最好。

當然，有時會因為過於飢餓，很難控制自己一定要吃健康的食物，而且餓過頭可能影響心情或感到筋疲力盡，梅伊會攜帶一些健康的點心，像是堅果、水果乾或是一根香蕉，也會自己帶花生醬三明治、煮好幾顆水煮蛋等，她提到脂肪和蛋白質的消化時間較長，可以延長飽足感。

不過，會讓自己暴飲暴食的原因，大多是情緒焦慮、壓力、孤單或疲勞等，梅伊認為，當你發現心情不好的時候會多吃亂吃，應該找出原因，看是否有能力可以改變或處理問題。她表示自己會在身邊多準備對身體有益的食物，可以在辦公桌和廚房冰箱裡擺放健康零食，才不會受到垃圾食物的誘惑。

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至於梅伊馬斯克的三餐飲食都吃些什麼？她的早餐會吃高纖榖片加入小紅莓乾、葡萄乾、核桃或葵瓜子，以及低脂鮮奶和幾片香蕉；早午餐有半杯優格、一顆蘋果、一杯家了低脂牛奶和一包代糖的紅茶；午餐通常是一碗豆子蔬菜湯；午餐一小時後吃2片全麥麵包，2茶匙奶油、一湯匙花生醬和萵苣、一罐健怡可樂。

午餐兩小時後再吃一顆柳橙；接著下午茶喝拿鐵咖啡加低脂牛奶與一包代糖，搭配一湯匙堅果；晚餐則吃沙拉，裡頭有萵苣、洋蔥、番茄、鷹嘴豆、水煮蛋、鮭魚罐頭、葵瓜子搭配油醋。晚餐盡量在晚上7點吃完，一直到隔天早上7點完全不進食，但若睡前肚子餓睡不著，會喝一杯低脂牛奶或吃半杯低脂茅屋起司與12顆葡萄。