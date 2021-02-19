盤點4位纖腰翹臀「健身女神」　跟著一起練出零贅肉火辣曲線

許多網美的IG上總是充斥許多辣照，零贅肉、S曲線身材總令人羨慕不已，事實上，她們儘管工作忙碌，仍抽出時間到健身房重訓、鍛鍊，就是為了能擁有傲人的體態，在粉絲們面前呈現最自信的自己，讓我們來看看有哪些網美平時熱愛健身，各式運動戰袍總能輕鬆駕馭。

機機

網紅機機（林少榆）畢業於師大電機系，受封為「理工女神」，健身多年的她，擁有許多女生夢寐以求的體態，現在是個攝影師，也是模特兒，無論是比基尼，還是布料極少蕾絲內衣、丁字褲，只要她一穿上，總讓人鼻血狂流。此外，機機也熱愛旅遊，走遍世界各地，捕捉美麗的人事物和享受美食，豐富、充實的生活擄獲不少粉絲。

李元玲

IG坐擁185萬粉絲的「鋼琴女神」李元玲擁有超高知名度，除了外貌出眾、體態性感之外，在琴技、芭蕾舞上也表現亮眼，多才多藝的她還被封為「真人版娜美」。事實上，過去曾是泡芙人的李元玲，透過多年的健身、重訓，才成功減掉超過10％的體脂肪，透露自己靠著極端的心態和意志力、天天吃雞胸肉長達半年之久，才能擁有現在的結實身材。

房思瑜

36歲的房思瑜出道多年，除了演藝事業之外，2019年也自創保養品品牌，平時除了上健身房重訓之外，也熱愛登山，目前已經成功征服許多高峰，有「運動女神」的美稱。房思瑜去年也首度拍攝寫真書，還特地走訪南投各個絕美祕境，在山中換上多套比基尼，不吝嗇地秀出健身有成的完美線條。

黃沐妍

黃沐妍曾透露在大學時期，因為太愛吃甜食，讓體重暴增到60幾公斤，直到健康檢查被醫生警告後，才開始減肥、重訓或是體驗戶外運動，現在的她已有結實、傲人的體態。黃沐妍迷上健身後，除了開設Youtube頻道教大家鍛鍊之外，前陣子也成功拿到體適能健身指導員的證照，讓她相當有成就感。（編輯：侯家瑜）

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