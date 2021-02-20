年後瘦身注意！清腸胃果汁食譜、高效虐腹運動，讓肚子有感變平坦

過年連假太放鬆，難免大吃大喝讓肚子肥了一圈肉，是時候進行甩油大作戰，年後14天到30天是減肥黃金期，開工了別繼續放縱自己，只要好好調整飲食習慣和規律健身，相信體重會慢慢下降，肚子也會有感變平坦！以下就分享清腸胃斷食果汁食譜和居家練腹肌動作，持續做一定有效果！

神奇果汁食譜

日本減肥女王藤井香江曾在出版的書中提到，喝果汁能瘦身，體重和腰圍都能明顯改變。她研發「早餐果汁減肥法」，每天早上空腹喝一杯現榨新鮮果汁，中午正常吃，晚餐只喝原型食物煮的湯，慢慢就瘦回原本體重，直到現在仍維持每天喝果汁的習慣，實測2天最多能減3kg。

她喝的果汁包含番茄柳橙汁、芒果柳橙汁，還會加入豆奶當基底，讓口感變得比較滑順，裡頭富含維他命、礦物質外，還有色胺酸，有助於睡眠，或是也可在喜愛的水果中，混搭葡萄柚、優酪乳等，喝起來能有酸甜層次感，比較不會覺得噁心。

鳳梨排毒果汁食材：紅蘿蔔（50g）、鳳梨（100g）、水（80ml）、檸檬汁少許。

南洋黃金果汁食材：香蕉（60g）、鳳梨（50g）、葡萄柚（果汁100ml）。

白色夢幻果汁食材：酪梨（40g）、蘋果（50g）、水（100ml）、蜂蜜。

甜椒紅蘿蔔汁食材：紅甜椒（30g）、紅蘿蔔（30g）、柳橙（果汁100ml）。

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ABC果汁食譜

韓國綜藝節目《健康的開始，身體的對話》前陣子分享ABC果汁食譜，主持人連喝三週，腰圍從85公分縮減到了74公分，體重則降了2公斤。製作方法很簡單，A指的是蘋果（apple）、B指甜菜根（beetroot）、C指胡蘿蔔（carrot），只需要將1顆蘋果、1/3顆甜菜根、1條紅蘿蔔和一杯水，打成330ml的果汁取代早餐即可。

綠拿鐵食譜

瘦身專家花花老師提到可以在早餐喝360cc~480cc份量的綠拿鐵，午、晚餐正常吃，再搭配每天喝足2000cc的水，能幫助瘦身。蔬菜可搭配青江菜、地瓜葉、菠菜、蘿蔓葉；水果選奇異果、鳳梨、蘋果，若想增加飽足感，加入香蕉、芭樂是不錯的選擇。另外，加入酪梨、少少的堅果類（腰果、奇亞籽、亞麻仁）、或是一點點橄欖油、豆漿、杏仁奶，可補充適當油脂並讓口感加分。

食譜 1：甘藍菜或菠菜 100 克（熱水汆燙約15秒）、大黃瓜 100 克、蘋果 40 克、鳳梨 40 克、香蕉 1/3 根、堅果 1 匙、無糖豆漿或無糖優酪乳 200 毫升。

食譜 2：蘋果半顆、奇異果 1 顆、鳳梨 1/4 顆（去心，切成小塊）、蘿蔓葉 4 片（可用地瓜葉、菠菜代替)、冷水 200 毫升（擔心腸胃可改成溫開水）、冰塊 1 杯（可加可不加）。

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吳速玲的蔬果汁食譜：

吳速玲曾分享緊急瘦身食譜，方式是連續3~4天進行喝蔬果汁輕斷食，有機會瘦下2公斤！每天早上起床後，打3-4杯蔬果汁放冰箱，早餐蔬果汁一杯；午餐前一杯紅豆水、午餐蔬果汁一杯；晚餐蔬果汁一杯，等體重恢復之後，再恢復原本的飲食。

Day 1：蘋果1或半顆、西洋芹2大根、紅蘿蔔鳳梨適量、薑2小片

Day 2：甜菠菜3/1包，蘋果1或半顆、西洋芹1根、鳳梨適量、薑2小片

Day 3：青江菜3/1包，蘋果1或半顆、鳳梨適量、薑2小片、2片鳳梨乾。午餐糙米菜飯加烤雞腿排。

帕梅拉虐腹運動

除了飲食控制，還要搭配運動才能真正燃燒腹部的脂肪，德國健身女神帕梅拉（Pamela Reif），經常在網路上分享虐腹訓練，而且時間都不長，這一組做下來只要7分鐘，每個動作持續做30~40秒，共有10個變化款棒式，包含棒式開合跳、棒式提臀、棒式抬腿、棒式旋轉、棒式單手撐、蜘蛛人式、棒式交替、側棒式單手捲腹、登山者式、基本棒式，趕緊練起來！

想要加強緊實小腹的效果，可以再接著做這款腹部＋臀部運動，共23分鐘。