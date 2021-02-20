比慢跑瘦更快的「4種燃脂運動」，不僅省時間還能一次瘦全身！

對減肥新手來說，慢跑是很入門的瘦身運動，不僅方便又有效果，室內室外都能做，但因為動作單一，很少人能夠堅持下來，如果想讓肌肉更勻稱有力又有線條，其實還有比跑步更有燃脂效率的運動，而且動作變化多，能讓你健身不感到無聊，一起看看！

1.拳擊有氧

妳是不是總想著，什麼運動才能瘦最快呢？不妨試試拳擊有氧吧，可以鍛鍊到全身的肌肉，不要小看只是簡單的左右揮拳、前踢後踢，其實消耗熱量的效果十分驚人，比跑步、騎腳踏車等有氧還要可觀，而且拳擊動作多元，爆發力強、肢體伸展幅度大，短短半小時就超級爆汗。

熱愛健身的張鈞甯，就透露自己愛上新運動，那就是拳擊有氧，在大力揮拳的過程中，可以瘦手臂和腰的線條，而且還很舒壓，可以盡情將所有的壞情緒以及壓力，透過揮拳釋放出來，同時也能提升心肺功能，甚至在運動過後還能持續燃燒熱量。

2.Tabata

日本運動專家田畑泉（Tabata Izumi）博士研發一種高強度間歇運動，目的是將大量氧氣帶到肌肉中，達到在短時間內消耗熱量外，還能提升肌肉的耐力，且帶來的高攝氧量，運動結束後會造成後燃效應，也就是身體就連躺著都持續燃脂。

運動方式基本上是間接運動20秒、休息10秒，連續4分鐘共8個循環。動作包含波比跳、弓箭步跳、深蹲跳、手肘碰膝等，不斷變化的動作，可刺激身體肌肉強度，研究顯示消耗的熱量比一般騎自行車、室內跑步機還高，5-10分鐘就有效果。

3.跳繩

沒想到跳繩的燃脂效率，比跑步高，還可鍛鍊腿部肌群與全身肌肉的協調性，是許多運動選手用來訓練體能的運動。有研究指出跳繩10分鐘，消耗熱量相當於慢跑半小時的訓練強度，長時間下來，可以增強肌肉與心肺功能，而重點是，手臂、肩膀、小腿、大腿、臀部及腹部核心都能一起雕塑。

想要加強燃脂效果，可以跳繩搭配開合跳、深蹲、抬腳等暖身運動，以每分鐘跳70～80次，慢慢加快到100次，3～5分鐘休息伸展30秒，每次持續跳30分鐘以上。愛運動的孫儷除了做皮拉提斯，也很愛跳繩，現在一天1800下起跳，還會帶著跳繩到劇組，有時間就會動起來。

4.睡前瑜珈燃脂法

若是真的擠不出時間運動，想健身也沒器材又懶得到健身房，那麼你或許可以試試「睡前瑜珈燃脂法」，不僅可以加快入睡時間，還能夠雕塑體態、舒解壓力以及強化肌肉的力量，同時達到燃燒脂肪的效果，而且每天只需要花不到半小時的時間。

透過不同的瑜珈體位，對身體各部位例如脊椎、肌肉及腹部內臟器官，有很好的按摩作用，還能幫助舒緩脊椎痠痛，並且延伸肌肉的線條，讓下半身看起來更修長，建議每周至少3次瑜珈，每個動作停留3～5個呼吸時間，每個動作反覆做3~5次，能幫助身體消耗熱量。