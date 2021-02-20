秀智又更瘦了！公開激瘦菜單，堅持每天少不了「一項食物」

從「missA」偶像女團出道的秀智，因有著清純甜美臉蛋，又被喻為「國民初戀」，出道多年的她，不僅跨足了主持、演戲、歌唱等領域，更成為美妝時尚寵兒，近日更大方在IG分享代言工作照，罕見秀出了小蠻腰，只能說白皙肌膚、緊實體態都讓網友好羨慕，對比十年前圓潤的身材真的消風不少，到底如何辦到的呢？

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事實上，秀智曾說自己是易胖體質，屬於肉感身材的她，每每出席代言活動，時常被拍到嬰兒肥、粗腿照，讓她飽受惡評，但也有粉絲認為肉肉的也很可愛，健康就好了，不過近日秀智在IG上公開為服裝品牌拍攝的代言照，穿起短版上衣和高腰牛仔褲，又或是連身牛仔裝，合身的剪裁完美展現了窈窕曲線，纖細的腰圍吸引了大家的注意，有網友認爲她又更瘦了，紛紛好奇她的瘦身方法。

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飲食方面，過去秀智曾在韓國綜藝節目中，公開嚴格的減肥菜單，若是需要緊急瘦身就會照著這份菜單吃，每天的熱量只控制在1000卡路里，並以低脂、低熱量和高纖維的食物為主，重點是每天少不了「地瓜」。她早餐吃雞胸肉加一根地瓜，再搭配一杯牛奶；午餐吃一碗糙米飯和生菜沙拉；晚餐則吃兩條地瓜，還規定晚上六點過後就不再進食，避免脂肪堆積。

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許多韓星都曾靠地瓜瘦身，朴寶藍就靠「地瓜減肥法」，在短短4年期間狠甩32公斤，她每天運動2小時，搭配有氧、重訓、拳擊，飲食一天有五餐，兩餐加入地瓜。早餐：蕃茄1個、地瓜1個、雞胸肉1份、蔬菜；午餐：雞胸肉沙拉、纖維飲品；三點吃香蕉1根、蛋白3個、蛋黃1個；六點吃地瓜1個、雞胸肉1份、蔬菜；晚上九點：香蕉1根、蛋白2個、蛋黃1個、核桃3個。

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回到忽胖忽瘦的秀智，原來她除了吃地瓜瘦身，還會搭配獨門的居家運動「企鵝塑身體操」，顧名思義就是體操動作做起來像企鵝，首先，雙腳打開與肩同寬，雙手手臂向下伸直，掌心朝下，然後往前方、後方擺動，反覆地內折、外翻各20次，共做8組，可以達到緊實手臂線條的作用，而且隨時都能做，下次看電視不要再攤在沙發上，站起來動一動吧！

而針對養好膚質，秀智也有一套「424洗臉法」，先用卸妝油在臉上按摩4分鐘，徹底溶解濃妝後先用清水沖洗，接著將洗面乳搓出泡泡，在臉上畫圈2分鐘，帶出毛孔深層的髒污，最後的4分鐘，用溫水和冷水反覆沖洗，確保清潔品沒有殘留，提醒髮際線、耳朵附近、下巴都要沖乾淨，如果肌膚比較敏感，建議要減少洗臉的時間，以免過於刺激，還可能越洗越乾。

此外，女神秀智還提到，洗完臉之後要用乾淨的毛巾吸乾臉上的水分，千萬不要用擦臉的方式，否則可能會因為大力的拉扯，造成細紋的產生。

提到卸妝，推薦帶有精油香氣的卸妝霜，能夠深層淨膚還能療癒心情，使用後肌膚好柔軟。DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，有如蜜糖般柔潤的質地，搭配木質調的清甜芳療香氣，能一次完成卸妝、潔膚、精油按摩，宛如在臉上塗了油蜜一樣潤澤；香緹卡五月玫瑰按摩潔淨霜，以純植物油為基底，質感絲滑、帶有淡淡玫瑰芳香，洗完臉有潔淨、清爽的感覺，卻不會越洗越乾。