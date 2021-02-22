嬰兒肥不見了！《薛西弗斯的神話》朴信惠變身瓜子臉的關鍵食譜、健身菜單公開

朴信惠、曹承佑、成東鎰等人主演的韓劇《薛西弗斯的神話》 （Sisyphus: the myth），以穿越未來的科幻劇情為出發，日前於Netflix開播隨即掀起熱議，而除了燒腦的題材引起關注，粉絲們在朴信惠最新的IG動態，更注意到她的瓜子小臉和發亮的好膚質，讓不少人開始好奇這位戲劇女神到底是如何維持身材與臉蛋的呢？

童星出身的朴信惠，演出不少知名韓劇和電影，像是《繼承者們》、《皮諾丘》還有《聲命線索》等，都讓粉絲相當經驗，不得不說她真的很會挑劇本，加上實力派的演技，帶來的作品幾乎都有收視保證，出道以來也和許多男星合作過，因此又有「韓劇女王」、「男神收割機」的封號。

而這次朴信惠在《薛西弗斯的神話》飾演從未來回到過去拯救曹承佑的女戰士，驚心動魄的神秘劇情讓人超振奮。近日她就在IG曝光幕後現場，以自拍的模式繞片場一圈，只見朴信惠的膚質竟然在沒有濾鏡的鏡頭之下，仍然好到在發光，也有粉絲觀察到女神的體態越來越纖瘦，窈窕身形和瓜子臉跟著新劇一起回歸了。

事實上，朴信惠曾因為肉肉的外型飽受網友批評，為了擺脫嬰兒肥她很認真控制飲食和運動，堅持一週健身2~3次，喜歡做瑜珈、登山、騎腳踏車、慢跑等，最近還愛上跳TANZPLAY，曾在自己的IG分享跳TANZPLAY的日常，這是一種結合皮拉提斯、瑜珈、現代舞的有氧舞蹈，由韓國舞蹈家金允兒所創立，能夠伸展肌肉和消耗多餘熱量，許多韓星都很熱愛。

食譜方面，她曾分享讓她一個月瘦下10公斤的「黃瓜減重菜單」，早餐有黃瓜一根、低脂牛奶一杯，午餐則是白菜、白飯半碗，晚餐不吃澱粉，只吃白菜、一根黃瓜，而且晚上6點以後就不吃東西。

小黃瓜是超強脂肪剋星，日本減重名醫工藤孝文也很推薦減肥時吃小黃瓜，熱量非常低又有膳食纖維，他建議的瘦身方法是，三餐正常吃，不過每餐餐前，可以吃1～2根小黃瓜，利用慢慢咀嚼幫助提升飽足感，同時利用膳食纖維減少熱量攝取，還能幫身體補充水分。

到了中後期，朴信惠在緊急瘦身期間，還有另外一份傳說中的番茄減肥餐，每餐飯前會吃小番茄2顆之外，早餐有番茄蛋三明治1個、午餐吃番茄清湯麵1碗，下午茶到晚餐時間則喝番茄汁1杯。

因為屬於容易水腫的體質，朴信惠除了會多喝水，也會搭配紅豆水、南瓜水又或是薄荷茶（開水中加入2、3片薄荷葉），幫助身體有好的循環，當身體代謝好皮膚也會跟著好。不過還是要提醒大家，朴信惠的食譜過於極端，不要輕易嘗試，減肥時還是要有足夠的澱粉、蛋白質與碳水化合物等，均衡攝取6大類營養素才對喔！

此外，朴信惠私底下不忌諱以素顏示人，提到保養，她自己平常沒有工作時，幾乎不上妝，不過外出時，一定會擦上防曬，預防紫外線傷害皮膚，再塗上潤唇膏提升氣色。另外，她也很注重洗臉，每次卸妝必定會仔細清潔臉部每個角落，確實把殘妝洗乾淨，是朴信惠養出水煮蛋肌膚的關鍵。