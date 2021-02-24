▲簡嫚書在台劇《她們創業的那些鳥事》中展露性感身材。（圖／她們創業的那些鳥事臉書、翻攝自IG@manshujian）

台灣偶像劇《她們創業的那些鳥事》近日收視刷新紀錄，其中簡嫚書在戲中有大尺度突破，化身一位穿衣打扮性感，講話喜歡娃娃音的平凡女孩「林美季」，火辣穿搭意外成為話題，而沒有想到的是，當時她生完第二胎沒多久就加入劇組，身材恢復迅速讓網友讚嘆，凹凸有致的曲線太讓人噴鼻血，以下就挖掘了她的保養和瘦身秘訣，一起看看吧！

簡嫚書大改過去的文青形象，在新戲變成了交際花，展露美胸和美腿樣樣來，不只演技爆發，粉絲也關注到她四肢纖細但上圍豐滿的好身材，看不出已是2個孩子的媽，她分享，自己為了讓身材緊實，平時就有運動習慣，也經常在IG上分享健身動作，即使照顧孩子行程滿檔都會擠出時間鍛鍊肌肉，因為比起體重減輕，她更在意肌肉的線條。

說到運動，其實簡嫚書懷孕前就很喜歡做瑜珈，生產後，開始做比較高難度的皮拉提斯來加強身體代謝，幫助雕塑局部線條，或是做HITT（高強度間歇式運動），也喜歡去慢跑；飲食不會刻意計算卡路里，秉持少量多餐、細嚼慢嚥，多吃有機天然的食材、少吃冰冷和油炸的習慣，讓體重維持在44、45公斤左右。

不過她強調，飲食要吃的健康，例如烹煮食物時，會盡量選擇植物油，因為不好的油很難代謝，也可能造成身體負擔。沒想到生活中，她還是個養生控，生理期後會多攝取含鐵食物，讓氣色不會太差，也建議女生可以適量吃益生菌，有助維持腸道健康，她相信有乾淨的腸胃，膚質就會跟著變美，還有一點，睡前六小時絕不吃東西。

很多女生會擔心減肥瘦到胸部，或是產後退奶引起下垂，簡嫚書為了保養胸部，在飲食上會特別注意補充膠原蛋白，每天都會沖泡膠原蛋白粉喝之外，也積極做健胸運動，或是洗完澡擦乳液、美胸霜按摩，讓胸型保有彈性。

臉部保養上，爬梳她過往分享的幾個重點，不外乎就是卸妝與保濕這2項基礎，最重要的就是洗卸乾淨之後，才能加強保濕，抹上化妝水、精華液、乳液，同時配合居家臉部按摩，會用長型的刮痧棒，順遮肌膚紋理把臉上的經絡推開，能提升臉部的血液循環，後續保養吸收力的效果會更好。