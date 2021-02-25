跑步會讓小腿變粗？慢跑狂熱者張鈞甯透露，想破解關鍵兩招學起來

眾所皆知張鈞甯愛跑步，狂熱程度是每降落到一個國家，下飛機第一件事就是跑步，「這不僅能讓我快速認識一個城市，也是忙碌步調中，能自己相處的寶貴時光。」但網路瘋傳跑步會讓小腿變粗，女神透露只要掌握兩個關鍵，就能越跑線條越美麗。

1. 除了跑步前拉筋，跑步完一定要再拉5分鐘。

「我常聽到好多人運動完就直接結束，千萬不行，這時你的筋肉正處在極度緊繃的狀態，如果不把它拉開放鬆，就會變成奇怪的形狀，所以，運動後拉筋是線條美麗的關鍵。」她說也不必拉太久，5-10分鐘就夠了。

2. 睡前按摩板刮痧，搭配按壓足三里穴

最近愛上刮痧板的張鈞甯分享，睡前可以用刮痧板刮一刮小腿肚，加強肌肉的放鬆與循環，刮的時候可以搭配按壓兩腳膝蓋外側凹陷處的足三里穴，除了能消水腫，常按有助腿部線條的養成。

這一次能採訪到張鈞甯是因為其代言品牌『FANCL』在台北中山區開了一間結合Cafe的旗艦店，工作滿檔的她，其實在一兩個月內跑遍歐美亞三大洲，上週才加入劇組拍攝新電影。但現場看她的肌膚好到發亮，肌膚檢測的結果也拿滿分，她透露不管工作再忙也一定會做這幾件事。

1.只要工作一整天，一定會在下午先卸一次妝，好好保養再重新上妝。

在上了妝的情況下，再怎麼補保濕效果都不會好，身為乾性肌膚，張鈞甯寧願麻煩一點，到了下午的時候，請化妝師把底妝全卸掉，重新上保養步驟：化妝水、乳液讓肌膚得到充足水分和營養，之後再上妝即使工作時間拉再長，肌膚也不會有太大的負擔。

2.體內的保養更重要。

除了隨身帶一杯她最愛的「紅豆茯苓蓮子湯」，張鈞甯每天也不忘喝一瓶FANCL「TEMSE UP膠原蛋白美肌飲」，「持續喝真的感覺膚況穩定許多，彈性光澤也明顯變好。」

3.肌膚鬧脾氣：冰塊急救。

敏感似乎是嚴重空汙下現代的肌膚通病，張鈞寧透露自己的急救方式是「冰塊」，「先將臉洗乾淨，接著拿小冰塊敷在臉上10秒放開，重複幾次，之後塗上FANCL水盈肌底液，這項產品裡面不含防腐劑、只有單純的水潤鮮膠原蛋白、透明質酸、錦葵花素，能深入保濕，幫助肌膚緩解壓力，不用五分鐘泛紅、敏感就能即刻消失。」

※ BY JASMINE LEE

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