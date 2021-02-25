《璀璨帝國》最辣名媛Kim Lee傲人上圍包不住　點出她維持惹火身材的關鍵

Netflix真人實境秀節目《璀璨帝國》一播出就話題不斷，內容講述一群住在洛杉磯地區的亞裔超級富豪，有錢到讓你無法想像的日常生活，堪稱是現實版的瘋狂亞洲富豪，而裡面的貴婦千金們各個大有來頭，其中被譽為真人版芭比的Kim Lee，是亞洲知名的時尚DJ，有著連女生都羨慕的惹火身材，引起許多影迷關注，為節目起了不少話題。

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有看過節目都知道，主要演員基本都是居住在美國的亞洲人，包含台灣裔貴婦Christine Chiu、新加坡富二代Kane Lim、日俄混血的軍火商後代Anna Shay、北京科技界富翁之女Jaime Xie、牛仔褲世家後代Cherie Chan等，還有女強人代表Kelly Mi Li，以及在影集中總是大方秀身材，現年32歲的Kim Lee，凹凸有致的曲線實在令人目不轉睛。

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Kim Lee在劇中經常頂著大濃妝出現，穿著也最性感火辣，不吝展現前凸後翹的美胸與翹臀，連媽媽都鼓勵她穿低胸洋裝，也因為姣好身材，出道後經常出現在雜誌封面上，2011還曾被《FHM》評選為亞洲最具魅力女性，更沒想到的是，隨著節目熱播粉絲激增，她近日還受到知名雜誌《GLAMUER》邀請拍攝系列美照，只見傲人上圍手都包不住，螞蟻腰蜜桃臀也超惹火。

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事實上，從小就立志當巨星的Kim Lee，剛出道是一名超級名模，年輕時就走上巴黎伸展台、紐約時裝週，後來開始接觸音樂，憑著自身的努力及身材優勢，以性感DJ身份闖出一片天，經常參與大型音樂祭與出席各種時尚場合，在網路上和亞洲地區都小有名氣，別以為她只空有外表，其實她可是才華洋溢，還演過電影《醉後大丈夫2 》呢！

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Kim Lee曾在採訪中表示，想要受歡迎，光靠性感是不夠的，你必須做好DJ本分，不斷提升對音樂的時尚敏銳度，以及學會如何行銷自己，不難發現她經常在社群分享日常生活，IG目前吸引了92萬名粉絲追蹤，還有人稱她為亞洲版金卡達珊（Asian Kim Kardashian）， 不過這火辣身材可不是得天獨厚，原來她很熱愛運動，從動態就可發現！

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Kim Lee身高165cm、上圍34D，她透露自己喜歡在早晨鍛煉，好處是早上運動不會因為加班而拖延，也有研究顯示起床後是新陳代謝最好的時候，尤其空腹運動，是燃燒脂肪的理想時機，也能為一天帶來健康和好的生產力，但如果做不到早起，也不需勉強自己，應該考慮到環境和身體狀態，運動時間不管是下午或是晚上都ok，重點是要規律的運動。

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也觀察到她很喜愛打Boxing拳擊，這項運動有助鍛鍊身體平衡感跟協調性，還可幫助快速燃脂，半個小時以上可消耗300卡路里，短時間內就能提高心跳率及鍛鍊肌耐力，也因打拳會拉伸到全身的肌肉，可以一次雕塑到手臂、背部和側腰的肌肉線條，許多超模、女星都超愛拳擊運動，是她們保持緊實體態的關鍵運動之一。

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在最新的動態照片中，Kim Lee那結實的馬甲線真的太強大，除了拳擊，她有時間也會跳舞，或是徒手運動，主要是幫助鍛鍊腹部核心深層肌肉，例如平板支撐，想要有勻稱的體態，建議搭配不同運動，訓練效果更好，平均分配重訓、伸展、有氧運動的時間，可幫助刺激身體各部位的肌肉生長。