「雞蛋減肥食譜14天瘦5公斤」詳細菜單公開，怎麼吃最有感？

女生們為了維持身材，什麼方法都願意嘗試，但單一食物常常讓人無法堅持，偶爾也想來點不一樣，覺得瘦身都沒有效果嗎？不妨看看這份丹麥醫院為肥胖患者製作的雞蛋減重菜單，據說照著吃，短時間就能減輕體重，號稱兩週內可以減掉2~7公斤，不過因為熱量較低，想嘗試建議還是先詢問營養師喔！

相信大家都吃過不少減肥食譜，總想透過飲食吃出易瘦體質，過去就曾流行的丹麥減肥法，近幾日又被韓國網站提出，此法是針對體重過重的肥胖病患所研發的食譜，原理是低碳、低鹽、高蛋白，總熱量每日控制在600～900大卡，也因為效果明顯，成為許多偶像演員們上台前的甩肉菜單。

而菜單內容的飲食重點主要是放在雞蛋、葡萄柚和黑咖啡，藉由這些食物在體內起化學變化幫助減重，尤其葡萄柚含豐富礦物質鉀，有助排出體內多餘的鈉，還能抗氧化、美肌，不加糖和奶精的原味黑咖啡也是瘦身必備，能消除水腫，具有促進燃脂、增進代謝效果，雞蛋則能補足減肥中特別容易缺乏的蛋白質。

晚餐能吃得較豐富一些，有牛排、烤白肉魚、烤去皮雞胸肉、生菜沙拉、水果沙拉、蔬菜湯等，不過禁止使用任何醬料和勾芡醬汁，建議可以改用檸檬汁、醋、橄欖油或是黑胡椒提味，就能減低熱量，烹調方式上，比起油炸、油煎、快炒，用清蒸或是燉煮的方式較為適合，油脂較低。

其實網路上流傳各種「水煮蛋減肥」食譜，目的是透過大量蛋白質，延長你的飽足感，烹飪過程中也不需要用油，熱量低就能補充營養，還可降低運動疲勞的不適感，只是這份丹麥醫院提出的食譜需要大量攝取雞蛋，其蛋黃中的膽固醇對於身體負荷因人而異，若是有疑問可以從抽血追蹤膽固醇，觀察個人健康狀態來判斷妳每天最多能吃幾顆蛋。

其實提到膽固醇，吃蛋對人體血液膽固醇的影響相當有限，反而跟高油、高糖食物有關，像是和烹調方式就很有關係，若是使用油炸、大火油煎，可能會吃下過多反式脂肪和飽和脂肪，食物在體內代謝後，會增加身體負擔，提高膽固醇濃度，建議吃水煮、清炒或蒸的方式可以吃得較健康，能保留蛋中的營養成分。

最後提醒這項飲食減肥法執行時間別超過兩週，否則可能因為營養不良引起貧血、嘔吐或是便秘的可能，且減肥前後都要搭配均衡健康飲食，體力恢復後再進行閉關兩週，而且一定要養成規律的運動，不然也很容易將熱量囤積成脂肪呢！

星期一

早餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、番茄、黑咖啡

晚餐：一顆雞蛋（不限做法）

星期二

早餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

晚餐：牛排、沙拉

星期三

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：生菜沙拉、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

晚餐：2顆雞蛋（不限做法）、羊肉、生菜沙拉、黑咖啡

星期四

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：生菜沙拉、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

晚餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、1片起司、菠菜、黑咖啡

星期五

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、菠菜、1片烤土司、黑咖啡

晚餐：白肉魚、生菜沙拉、2片烤土司、黑咖啡

星期六

早餐：2顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

午餐：水果沙拉

晚餐：牛排、生菜沙拉、黑咖啡

星期日

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：去皮的烤雞肉、番茄、葡萄柚、黑咖啡

晚餐：生菜沙拉、去皮的烤雞肉、葡萄柚、黑咖啡