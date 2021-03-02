研究解釋：為什麼一天8小時的「輕斷食」真的對減肥有幫助？

許多明星都曾在採訪時分享過他們輕斷食的觀念，像是過5點後不吃晚餐，或是每天只有8小時進食，靠著計算時間吃東西而不是計算卡路里，有些人會覺得這是偏差的飲食觀念，但其實在國外，不少研究發現，在限制的時間內飲食，才是對人體真的健康的方法。

在《吃的科學》一書中，作者卡斯特剛滿40歲就因為胸痛而鬼門關前走一趟。他因此發問：是垃圾食物毀了健康嗎？吃什麼食物會帶來真正的健康？他發揮科學記者求真求解的精神，開始鑽研現今的飲食營養研究，一栽進去就是好幾年。新認知讓他徹底改變了飲食習慣，還驚訝地發現，過去他對健康飲食的了解完全不符合科學研究的結果。

《吃的科學》「最佳吃飯時間和最有效的禁食方法」章節中提到：

兩隻有相同基因系譜的老鼠。大小相同，年齡也一樣，現在請注意：這兩隻老鼠的一生都吃一樣的東西。不只是相同的飼料，還是相同的數量。為什麼一隻是胖老鼠，一隻是瘦老鼠？ 請想像一下，這些老鼠是人。我們對他們一無所知。我們只看到，一個胖子，一個瘦子。你的腦中會自動閃過什麼？第一個懷疑可能是，胖的人吃的比瘦的人多。再說一次：兩隻老鼠吃同一種飼料，而且吃的一樣多。

另外一提，這些老鼠是用一種老鼠速食餵肥的。所以胖老鼠身上有肥肉不太令人驚訝。但是瘦老鼠有令人矚目的好身材就比較需要解釋一下。牠為什麼這麼瘦？牠在速食之外，還額外得到乳酸菌或其他任何一種神奇物質，受奇妙的方式保護不會發胖？沒有。 因此基本上只剩下傳統的解釋：瘦老鼠一定做過嚴格的運動計畫，而胖胖的那隻就像沙發上的馬鈴薯過了一生。但這也不是實情。

真正的答案既簡單又讓人驚訝，並給我們指出一個有效對抗體重過重的策略：胖老鼠可以一天二十四小時吃垃圾食物，瘦老鼠只能在特定有限的時間吃到飼料，也就是晚上，從老鼠天性上來說活動力強的時候。確切地說，瘦老鼠一整個晚上八個小時都可以吃飼料，其他十六個小時得禁食。

現在的老鼠很聰明，在這種情況下學得很快，在有飼料的「短」時間內把肚子填滿。結果是，牠們最後跟那些一直有飼料的老鼠吃的一樣多。儘管如此，牠們維持苗條。不僅如此，還令人訝異地很健康地老去，有鑒於牠們不是攝取模範飲食，結果更是值得關注。

相反的，那些不斷可以偷吃的老鼠不僅明顯變胖，還得到營養過剩世界裡典型的老年疾病，如高血壓、脂肪肝、升高的發炎指數和胰島素阻抗。 如果有些類似東西可以套用到我們人類身上，請你考慮一下，這個研究結果可能有多大的影響。

（人們當然不單是靠著兩隻老鼠，而是無數隻老鼠來確定。這些實驗是由加州聖地牙哥著名的索爾克生物研究所〔Salk Institute for Biological Studies〕的研究員執行，結果發表在高水準的專業期刊，如《細胞代謝》〔Cell Metabolism〕裡。）

作者卡斯特親身試驗後發現：

我個人覺得早上8點到晚上8點的時段很適合。雖然天知道我不是服從紀律的高手，但是我覺得遵守這個時間一點也不困難。所以我大部分都在這個12個小時範圍內用餐，其餘的12個小時禁食。

如果對自己較嚴格些，並且想甩掉身上堆積起來的肥肉，那我會把時間範圍縮短為早上9點到晚上7點。

老鼠實驗在某個程度上可以指出一個經驗法則：時間範圍越短，效果就越明顯。到頭來最重要的還是，找到一個適合你的生活，可以活得很好的節奏。你找到的節奏不該有放棄的味道！

※ BY YOYO SU

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