過年無止盡的大吃大喝，準備好要「還債」了嗎？雖然大家都知道，想管理身材，得先從管理飲食開始，但營養師提醒，很多女孩為了瘦身只吃沙拉或水煮輕食，其實長期吃單調無味的水煮餐，更容易被美食的香氣誘惑導致減肥破功，因此這次特別傳授吃得好又能不發胖的食譜，好吃到不像減肥餐，輕鬆管理體脂同時兼顧美味與健康！

瘦身的念頭幾乎人人有過，不僅是想要有勻稱的體態，更想要有的當然是健康的身體，而減肥是一場長期抗戰，首先要調整自己的飲食觀念，運動營養師指出，除了遵守適當的食量管理，也建議恢復原型食物、多蔬果的正常飲食來補充營養，還要記住每餐要加入高蛋白質食物，不吃甜食、鹹食、油炸食物。

而提到蛋白質，多數人都會想到雞胸肉，運動營養師楊承樺表示，以去皮雞胸肉（肉雞）來說，每100克含有23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡，是健身、減肥的好夥伴。但一般人經常使用水煮的方式烹調，容易煮過頭讓雞胸肉口感乾柴，難以下嚥，天天吃一下就受不了，若想要改善美味度，不妨試試加入適量的好油！

很多瘦身人士對油脂直接敬謝不敏，其實適量的好油可提高雞胸肉料理的美味度，市面上有些健康油具有中鏈脂肪酸不易形成體脂肪的特色，且發煙點為200度C以上，各式料理都適合，能讓體脂管理事半功倍，再根據自己的飲食偏好，搭配不一樣的蔬菜或配料，就可兼具營養與色香味。

營養師推薦３款雞胸肉食譜：

舒肥嫩煎雞胸肉

用小火熱鍋（160度）後加入健康油，接著放入雞胸肉，兩面小火各煎30秒，再蓋鍋蓋關火悶7分鐘，舒肥嫩煎雞胸肉就能上菜了！口感軟嫩的雞胸肉可搭配新鮮的生菜、蕃茄擺盤，蛋白質和纖維都能補充到，另外，雞胸肉事先可以撒一點薄鹽（雞肉重量的 0.5~0.8%）揉一揉，醃漬30分鐘，會比較好吃。

剝皮辣椒炒雞胸肉

喜歡辛辣刺激口感，可以將雞胸肉加入醬油、香油、米酒、糖、胡椒粉簡單醃漬20分鐘，切掉雪白菇根部撥開備用，將蔥、剝皮辣椒切段，辣椒斜切，蒜頭切碎，加入油後，雞胸肉下鍋煎至表面變白後就起鍋，接著將碎蒜、雪白菇、蔥白拌炒且加少許水蓋鍋蓋悶一下，最後開鍋加入半熟雞肉、剝皮辣椒拌炒至熟，再加入紅辣椒、青蔥稍微翻炒即可起鍋。

甜椒腰果雞胸肉

若想要有香甜口感，將雞胸肉切塊撒少許胡椒、鹽，拍打後靜置10-15分鐘，熱好油鍋（油量淹沒雞肉一半），將浸過蛋液的雞胸肉放入油煎6~7分熟後起鍋，再將蔥白、蒜末下鍋爆香，紅甜椒、黃甜椒下鍋炒至半熟，再加入半熟雞肉續炒至熟，熄火前加入蔥綠及腰果拌炒均勻就完成。