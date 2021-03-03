蔡依林「渾圓翹臀」太吸睛！最有效2招美臀操　瘦小腹兼提臀快做起來

去年底才剛結束高雄6場「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會的天后蔡依林，在音樂界和時尚界有著無法撼動的地位，出道至今代言過無數品牌，而出道多年的她，雖然已經40歲，但前凸後翹的身材辣度不減，深受粉絲羨慕，日前在IG分享了農曆年假和家人爬山的旅遊照，只見渾圓翹臀藏不住，引起許多網友留言，到底Jolin是如何維持好身材的呢？以下一起看看～

蔡依林經常在社群網站分享工作照和日常生活，近日上傳了和媽媽、姊姊帶著愛犬到陽明山青楓步道健行的照片，只見Jolin上半身戴著鴨舌帽和口罩包緊緊，下半身穿著緊身休閒長褲，完美襯托出了飽滿的翹臀曲線，獲得17.5萬按讚數，也掀起粉絲瘋狂轉傳，紛紛表示：「屁桃臀太吸睛」、「翹的一眼就看到」，還封她為「超人氣俏臀小公主」！

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姊的健美好身材真的保養得宜，在最新的動態中，又曬出一系列替雜誌拍攝封面的火辣照片，其中一張她穿上「開深V」的黑色緞帶背心，化身上班女郎大展「超胸」身材，率性中又帶有霸道強勢的女人味，性感指數爆表，只能說Jolin對於努力維持身材的決心與毅力，有著十分驚人的意志力，才能養出零老態的身材，讓人不得不佩服。

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而說起蔡依林的瘦身方法，其實她早已改掉節食、吃水煮食物、只吃單一食物的習慣，現在的她遵照營養師的建議，已經恢復正常飲食，還親自呼籲女生們，要均衡攝取不同營養素，澱粉、蛋白質、纖維、油脂缺一不可，特別提到不能完全戒油，會使身體肌膚失去光澤，原則還有一定要吃早餐、每天喝8~10杯水、超過四點不吃水果等。

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看蔡依林的IG就知道她喜歡嘗試各種不同健身方式，主要能避免身體習慣沒有變化的運動模式，讓燃脂力停滯。她熱愛跳舞、空中瑜珈、騎腳踏車、打羽球、網球、桌球、重訓等，更會搭配徒手動作鍛鍊深層腹肌，還會加入有氧，訓練自己的肌耐力和肺活量，而爬山也是很舒服的健康甩肉方式，因為坡度地形會啟動臀肌及大腿後側的肌群，對減少下半身脂肪，塑造上翹的臀部有很大的幫助。

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若是想要加強訓練臀部的肌肉，爬山時也要注意走路的方式，健行時抬起後腿時，以足跟落地，再以腳掌落地，接著腳尖離地向前跨步，能讓小腿、大腿、臀肌都運動到，同時想像臀部中間夾著一張鈔票，也就是將腹部收緊、屁股夾緊走路，能達到雕塑臀部肌肉和提臀的效果。

此外，在家時，也可以利用簡單的動作緊實臀部肌肉，首先是橋式，說到讓屁屁變翹的動作，很多人都推薦橋式動作，而且步驟很簡單，先躺在瑜珈墊上，雙腳屈膝，腳掌以及雙手平貼地面，雙腿與肩同寬，用臀部的力量，盡可能地抬起下半身，胸肋骨盆對齊即可，不用抬過高，維持個6個呼吸，再慢慢放下。

再來是螃蟹走路，有在健身的人，一定嘗試過螃蟹走路吧！其實就是先相撲式深蹲，腳尖朝外45度，垂直下蹲到膝蓋呈現90度後，再學螃蟹走路般橫著走動，可以套上彈力帶增加阻力，能增加訓練的成效。