私下曲線超火辣！起底《上流戰爭2》惡女貴婦金素妍、柳真管理身材秘訣

SBS韓劇《Penthouse上流戰爭》一集比一集狗血，比八點檔還誇張，開播以來收視率屢創新高，近日第二季開播熱度依舊不減，衝擊性的反轉劇情讓觀眾都相當期待，而除了金素妍、柳真和李智雅的瘋狂演技受到許多人的注意，三位女主角私下的零贅肉身材也掀起討論，完全看不出真實年紀，以下就整理出她們管理身材的秘訣，一起看看！

金素妍

金素妍在《上流戰爭》中飾演善妒又邪惡的富家女千真書一角，是個為了爭奪名利不停使壞的人，不僅把偷情當飯吃，還當起小三，卻又對舊情人重燃愛火，被抓包還嗆這又沒什麼，刷新觀眾的三觀，但也讓人看到她的好演技，網友還稱讚，真的演活了無恥的瘋女人，意外的是反派形象累積不少人氣，對她評價為「惡女專業戶」。

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她在劇中經常以高貴華麗的外衣登場，身材高挑纖細，搭配殺氣眼神，散發著成熟女性的強大氣場。近日她在記者會上穿起貼身平口黑洋裝，露出的深邃鎖骨、直角肩和螞蟻腰羨煞許多人，提到瘦身，她曾利用一天只吃一餐，早餐盡情吃想吃的食物，其他時間只吃西瓜填飽肚子的飲食方式激烈瘦身，讓她在短時間瘦到47公斤，大家千萬不要學！

柳真

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柳真由「元祖女團」S.E.S的成員身份出道，發行過不少專輯，直到團體解散後，開始把事業重心轉往戲劇發展，戲外也已經結過婚，還有兩個女兒，但完美的身材比例，還有緊緻的膚質看起來超級逆齡！她在劇中飾演實力派女高音吳允熙，卻因為突如其來的事故而使聲帶受損，被迫無法繼續演唱，在第二季將展開復仇計畫，讓她再度爆紅。

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柳真維持身材的方式，就是吃「乾淨」的飲食，也就是原型食物，因為她認為吃進肚子裡的食物，會反映在身體和臉上，因此平時三餐都很清淡，經常選擇富含膳食纖維的沙拉當作主食，可以增加飽足感，同時幫助消化，也喜歡喝冷壓果汁補充營養和酵素，以免身體攝取過多的鈉，引起健康問題，運動方面有空就會做瑜珈，即使不能去健身房在家也會找時間動起來。

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李智雅

飾演沈秀蓮的李智雅在《Penthouse 上流戰爭》第1季末悲慘死去，成為觀眾最大懸念，不過卻被爆料在第二季會有新身份，期待又會有精彩演出！而戲外的李智雅今年42歲，身高167公分，體重不到50公斤，有著小巧鵝蛋臉和纖細筆直的雙腿，毫無贅肉的身材在劇中穿起各種華服都好美，簡直是行走衣架子。

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但更讓人氣的是，她曾經在節目上分享，自己瘦身時不會特別忌口，會一次點兩人份烤腸，清麴醬鍋、炒飯也照吃，就連晚上想喝一杯都來者不拒，但是要吃也要動，原來李智雅只要沒有拍戲都會找時間到健身房，多年來靠著勤練皮拉提斯維持身形，高難度動作都難不倒她，還會搭配重訓鍛鍊體能，增強肌耐力。

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