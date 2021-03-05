不節食也能甩掉嬰兒肥！Jennie靠「2大運動」激瘦出纖細身形

韓國「第一狗仔隊」DISPATCH近日爆料天團BIGBANG隊長G-Dragon權志龍和同公司師妹Jennie金珍妮熱戀中，引起了極大關注，不少共同的粉絲哀號集體失戀，但也真心祝福兩人！而說到人間香奈兒Jennie，有顏值又有身材，沒想到其實她曾有過肉肉時期，後來經過一番努力後才維持現在的纖瘦曲線，讓人好奇她如何辦到的，一起看看…

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Jennie經常在IG分享穿著性感服裝的辣照，招牌螞蟻腰、川字腹肌和直角肩總是上熱搜，傲人的曲線還有著「名品身材」之稱。其實Jennie原本身材就很好看，健康的身形剛剛好，不過因為剛出道時有著肉肉臉頰，和團員們在站在一起，只要有露腿的場合就會被酸民調侃比伴舞還胖，還被笑是粗短腿，也許這樣因而開啟了健身之路，如今造就了讓人離不開目光的S曲線。

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提到Jennie的飲食秘訣，由於平常需要大量練舞，運動量很大，需要有足夠的熱量來維持體力，她和Lisa一樣幾乎是不太忌口，不會靠節食來減肥，甚至宵夜也照吃，但她表示，每一餐都要均衡攝取蔬菜和水果，還要搭配蛋白質和澱粉來補充不同營養，唯一要遵守的是，份量不能過多，尤其睡前肚子餓時，可以多人分食一項食物，有吃到就好，避免攝取不必要的熱量。

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雖然不會特別侷限三餐，但Jennie會盡量不吃加工、過鹹和辛辣的食物，原因是這類食物吃太多，會增加腎臟排鈉負擔、引發血壓上升，還會讓你瘦不下來，水腫也會越來越嚴重。有營養師建議，可藉著吃鉀含量較高的蔬菜（如菠菜、莧菜、牛蒡等）及水果（如香蕉、哈密瓜、香瓜、奇異果、火龍果、木瓜、芭樂），再搭配多喝水，能幫助排除體內的鈉鹽。

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此外，飲食順序也很重要，Jennie會先吃蔬菜水果，再吃肉類補充蛋白質，有營養師也倡導先吃菜和肉，當高纖蔬菜先入口，豐富膳食纖維可在胃部產生飽足感，接著吃植物性蛋白質，再來是動物性蛋白質，最後是全穀類，這樣飯後血糖值，以及胰島素分泌比較平穩，對於想維持身材或是瘦身很有幫助，但是，最重要還是在「定量」喔！

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除了前面提到Jennie平時會靠練舞消耗熱量，一天會練3～4小時的舞之外，滑開她的社群，不難發現她也喜歡空中瑜珈和皮拉提斯，經常在IG上PO出健身照，只要有時間就會運動，利用拉伸動作來雕塑身體線條，延伸肌肉的曲線。許多女明星都愛空中瑜珈，它是一種變化非常多的運動，主要是透過懸掛在半空中的彈性絹布，將身體纏繞起來，在空中進行瑜珈動作，可以鍛鍊身體的平衡、核心肌力與柔軟度。

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