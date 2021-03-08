超有感消水腫！陳妍希養出「纖瘦體態」的飲食5原則

▲陳妍希肌膚好到發亮，身材也維持的相當好。（圖／翻攝自IG@yanxi531）

享受家庭生活，陳妍希的工作腳步也沒停下來，最近參與《乘風破浪的姐姐2》演出，肌膚好到發亮，有如水蜜桃一般。除了好膚質，陳妍希的少女體態、小臉輪廓也是媒體焦點，一直以來她都飽受水腫困擾，直到加入5個飲食重點，不僅水腫不再找上身，更讓便祕、肌膚暗沉等問題消失，女孩不妨嘗試看看吧！

早上一杯防彈抹茶，之後進行20分鐘運動

網路上都在傳陳妍希愛喝咖啡消水腫，但其實她已經戒掉咖啡，「因為咖啡很燥熱、容易引發過敏。」現在早晨她改喝防彈抹茶，做法是將抹茶粉泡水加入一匙椰子油，「空腹喝一杯，除了很有飽足感，還能去水腫改善便祕，提振精神。」喝完後，她會做20分鐘的運動，使用“Keep”這款運動APP，裡面有不同程度、不同部位的真人影片運動示範，不需要去健身房，隨時就能完成鍛鍊。

身為花椰菜控，水煮太嚴刻改用瘦肉去煎花椰菜

笑說自己超愛花椰菜，吃一整天也沒問題，但如果單是水煮不僅無味，也很容易膩。陳妍希的方式是將瘦肉先慢慢煎出油，接著再用這些去炒花椰菜，「香氣聞起來比水煮美味，也能同時兼顧蛋白質。」

中午主攻蔬菜水果，晚上主攻蛋白質

為了維持最佳狀態，陳妍希的飲食控管也嚴格很多，「中午不太吃蛋白質，多是蔬菜水果。」因為她吃了蛋白質臉容易腫，也容易疲累，所以她選擇維他命C含量高，糖分含量較少的水果，如柑橘、奇異果來補充體力，晚上則少吃涼性的蔬菜水果，改吃蛋白質補足營養。

奇異果帶皮吃，對瘦身意外有幫助

在講到吃奇異果時，陳妍希也特別提到她會”帶皮吃”，「其實奇異果的果皮，膳食纖維、營養含量都很高，吃了能幫助排便，揮別胖小腹。」如果怕皮上的絨毛影響口感，可以用乾淨的菜瓜布或湯匙輕輕將絨毛除掉，或者打成果汁喝。

隨身攜帶保溫杯，檸檬水、紅豆水交替

女明星幾乎人人會有一個隨身攜帶的保溫杯，陳妍希也不例外，她透露裡面最常裝檸檬水，「提振精神之外也可以消水腫」女生有特定幾天不能受寒（月經期）她則會改成紅豆水喝。

※ BY JASMINE LEE

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