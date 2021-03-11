曾莞婷多年維持47公斤　公開緊急瘦身食譜、腿部消水腫運動

有著「本土劇女神」封號的曾莞婷，不只在電視戲劇上有亮眼表現，近來更躍升大銀幕跨界拍了電影，還有著火辣身材，前陣子在社群網站上分享了一張裸背泡湯照，那緊實的腰身實在太讓人羨慕，身高168cm的她，體重多年維持在50以下，到底是如何養出來的呢？以下就來整理幾個她曾分享過的飲食、運動秘訣，學起來自然不易發胖，讓體重不失控！

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曾莞婷過去曾分享，體重大概就是46、47左右，不會看到5字頭，為了維持身材，在飲食上她其實不太忌口，每餐會均衡攝取每日所需營養素，唯一不太吃生冷、寒涼食物，例如生菜沙拉，你可能覺得沙拉清爽好入口，是減肥好朋友，不過有中醫提醒，容易手腳冰冷的女性若長期以生菜沙拉為主食，基礎代謝率反而會變差容易變胖，就算能瘦下來，整個曲線也會變得鬆垮垮的。

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雖然正常吃，但曾莞婷會以少量多餐為原則，不會讓自己吃過撐，身體才好消化，每餐約6分飽，也絕對不碰精緻澱粉和油炸食物、高熱量零食，避免身體囤積過多脂肪，她特別會多吃蛋白質食物，除了早起一定一杯溫熱豆漿，還提到女生可以多吃牛肉，一次就能補充蛋白質和鐵質，並且每一餐搭配細嚼慢嚥，放慢進食速度，能提升飽足感，減少攝取不必要的熱量。

提到要吃蛋白質，是因為蛋白質要消化，比其他脂類、醣類還要久，因此會在體內停留較長的時間，可以延長飽足感，也能促進抑制食慾的荷爾蒙分泌，日本知名醫師土田隆曾提出蛋白質減重法，他認為吃下的蛋白質會形成肌肉、轉換成人體活動所需熱量，不會造成脂肪囤積。當肌肉增加，代謝速度上升，體重體脂也會下降！

比較輕度的減重方法是，早上、晚上吃蛋白質料理，午餐吃想吃的食物，曾莞婷曾分享自己的緊急減重菜單，只要發現體重有點控制不住，早餐會先喝一大杯溫開水後才吃早餐，食譜有無糖豆漿、2顆水煮蛋及1根香蕉，午和晚餐以蛋白質和蔬菜為主，就這樣吃到體重恢復為止，因為屬於水腫體質，早上除了補充適量蛋白質，還會搭配按摩臉部以及喝黑咖啡幫助去水腫。

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想要有勻稱的曲線，當然還得搭配運動，滑開她的IG，有不少上健身房找教練重訓的日常，就連在家一有空，也會練習後抬腿，拯救久坐下垂的屁屁，或是看電視時貼著牆壁站，方法是將後腦勺、肩胛骨、腳後跟都貼著牆，縮腹夾臀維持抬頭挺胸的姿勢，每次約站立15～30分鐘，對於緊實腹部有一定效果，也會墊著腳並將雙手合十舉高，搖呼拉圈在客廳來回走動，不讓自已坐太久。

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除了螞蟻腰，讓人羨慕還有那雙筆直纖細的美腿，曾莞婷私藏了保養腿部的秘訣，透露會先泡腳5分鐘消除水腫，再用乳液按摩腿，最後睡前抬腿30分鐘，再累都會很認真的做，此外，曾莞婷瘦歸瘦，卻有傲人美胸，穿起比基尼的渾圓胸型太火辣，原來她平時洗澡會一邊用蓮蓬頭沖胸部，一邊用指節畫圈按摩3分鐘幫助淋巴暢通，讓美胸水嫩有彈性。