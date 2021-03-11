站著也能練核心！每天必練5個動作，找回平坦小腹只要10分鐘

▲簡單的啞鈴工具，就能讓你站著也練成美好腹肌！（圖／shutterstock）

健康當道，微微的馬甲線比只是平坦的小腹更迷人！現在不需要做地板動作才能訓練核心了！以下五個很酷的訓練，只需要簡單的啞鈴工具，就能讓你站著也練成美好腹肌！夠心動了吧？快一起來試試！

Side Reach

1.拿起一個啞鈴，在兩手間握住

2.延伸手臂至頭頂

3.往側邊彎曲，確實拉到身體側邊

4.接著換另一邊，重複動作

Seesaw

1.兩腳站立大約與臀部同寬，兩手插腰

2.抬起一邊的膝蓋

3.背部往後彎曲，直到腹部感受到出力

4.換腳重複動作

The Twist扭轉

1.雙腳打開與臀部同寬

2.膝蓋彎曲

3.利用手臂的力量將身體跳轉至90度的另一側

4.換邊重復動作

5.若較有野心，可以試試跳轉360度！

Side-Sculpting Reach

1.拿兩個啞鈴，其中一個舉至超過頭部

2.身體下彎，讓另一隻手碰到腳

3.朝著手拿啞鈴的方向往上看，下蹲時碰腳手掌轉至朝天

4.換邊重複動作

Reverse Wood Chop

1.拿一個啞鈴

2.依序從腳踝、膝蓋、臀部的順序慢慢蹲下

3.身體回到最初的姿勢，慢慢將啞鈴舉至頭上

4.姿勢完成後，重複動作

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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