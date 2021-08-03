月經晚來是不是懷孕？「8大可能因素」影響經期異常　專家曝催經4大類食物

相信有很多女性常常因為「月經晚來」感到驚慌失措，以為是不是不小心「中獎」懷孕了，對此，正妹營養師高敏敏則表示，其實大姨媽晚來不一定是因為懷孕，並分析了「8大可能因素」，還分享4大類「催經食物」，提供給民眾參考。

營養師高敏敏表示，其實大姨媽晚來不一定是因為懷孕，有8大因素要考慮並一起推理。首先要考慮到「經期幾天來一次」，正常的情況下，約每28天來一次（正負7天內都算正常），21天～35天皆算正常值；而年近40歲左右女性，因為卵巢功能開始退化的情況，若提早或延後2天都還算正常（經血量不變的前提下），約19天～37天；至於更年期、停經前約45歲女性，週期可能延長到3～5個月左右。

如果有「大姨媽晚來或不規律」的情況，可能就要檢視一下有無以下因素作祟，第一「錯誤減肥」，過度節食、吃減肥藥，都可能影響荷爾蒙分泌；第二「心理壓抑、壓力大」，緊張的壓力會影響女性荷爾蒙及排卵紊亂；第三「藥物影響」，避孕藥或某些藥物，像是消炎藥或抗生素，會間接影響激素調節。

第四「多囊性卵巢症候群」，除了月經會不規則，還可能有造成肥胖、青春痘、多毛、潛在不孕等問題；第五「體重過胖或過瘦」，都會影響女性荷爾蒙分泌；第六「吸菸、二手菸及熬夜作息差」，皆易使內分泌失調、紊亂；第七「餵母乳」，哺乳時期，雌激素的分泌會受到抑制；最後第八「恭喜懷孕」，子宮正孕育新生命的到來。

不過若是遇到了，要怎麼解決才好呢，高敏敏也分享推薦4大類型的「催經食物」，第一種富含「維他命Ｃ」的食物，可以抗壓、幫助月經穩定，像是芭樂、奇異果、柑橘類和櫻桃；第二種富含「維他命Ｅ」的食物，能抗氧化、穩定賀爾蒙，像是堅果類、芝麻和菠菜。

第三種是富含「omega3油脂」的食物，像是鮭魚、花椰菜、豆類、乳製品和核桃；而第四種則是富含「礦物質鈣鎂」的食物，像是乳製品、豆腐、毛豆和堅果，若月經晚來或沒來的女性朋友，不妨吃吃上述食物，不過最後高敏敏也提醒，若身體真的出現狀況了，還是要去醫院找婦產科醫師說明狀況並接受檢查較好，「辛苦所有女生們了，敬每個月都流血，還堅毅存在的偉大女性們」。（編輯：郭佩蓉）

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