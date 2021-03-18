為什麼努力減肥卻越減越胖？這幾個瘦身壞習慣，會讓體重不減反增！

減肥最可怕的事不是沒有成果，有時候反而是做出了努力卻越減越肥！小心你可能掉入了可怕的瘦身陷阱，幾個錯誤的壞習慣會讓妳不僅瘦不下來，還會體重往上攀升，快檢查自己有沒有中標，趁還沒有太糟了，撥亂反正，回到正確的瘦身道路上繼續前進。

沒有善用”Neat”減肥法

曾聽過一個健身教練這樣說，比起你一天運動1小時，其他23小時所做的事可能更掌握了你的減肥成效。國外之前很流行”Neat”減肥法，指的是非運動性消耗，也就是說運動以外，我們保持姿勢、站立、行走、說話等活動消耗的能量，其實這些累積起來的減肥效果有時比刻意去健身房更可觀。有國外報告更指出，只要改變幾個生活小習慣，一個月累積起來的成效相當於少吃 20 碗飯，像是每隔半小時到一小時起身活動5分鐘，在辦公室找同事不是用Line敲他，而是走到他位置找他、不乘坐電梯走樓梯、坐公車提前一站下車等。

不要因為有運動了，就放開來吃。

如果你一週運動5天，但每一天都進行強度不高的運動，然後想著自己有動就放開心胸的吃，絕對會在量體重時後悔。記住~減肥成功的人一定是運動搭配”節制的”飲食。有”因為我動了就可以隨意吃”想法的人，專家說這比不動所以在吃上面特別注意的人更容易變胖。

只做有氧運動。

剛開始瘦身，只做有氧運動的確會看到一些成效，但身體很快就會習慣很應這樣的運動強度，燃燒的熱量就會越來越少。而且有氧運動不會增加肌肉量，讓身體的基礎代謝率不升反降，到最後明明跑得一樣多，吃得一樣節制，卻可能會越來越胖。

只做重量訓練。

照前面的說法，重量訓練可以增加肌肉量，而肌肉增加就可以讓身體的基礎代謝率增加，看似只做重訓是減重的好方法，但專家表示，”增肌”和”減脂”是兩回事，肌肉養大不代表脂肪量一定減少，所以在只做重訓的情況下，體重不減反增也是很常見的。

鍛鍊一成不變。

如果想減重，必須搭配雞尾酒式的不同健身方案，最好搭配適度休息，比如做一休一，讓身體不斷適應，熱量脂肪才會燃燒得多又快。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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